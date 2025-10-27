Integrante de Los Tigres del Norte sufrió delicada caída en pleno concierto; el show siguió

En una noche memorable de la música regional mexicana, Jorge Hernández, de 72 años, protagonizó un inesperado incidente durante su actuación en la Fenapo 2025 en San Luis Potosí, donde Los Tigres del Norte convocaron a más de 152.000 asistentes.

El lunes 17 de agosto, mientras interpretaba la canción “La Lotería”, caminó por el escenario al ritmo de su acordeón y sombrero negro, cuando tropezó con una parte de la estructura, perdió el equilibrio y cayó de costado justo al borde del escenario.

El golpe, que se sintió e incluso se escuchó por micrófono, generó un momento de tensión entre el público

Seguido de esto, sin abandonar su micrófono ni soltar su instrumento, Jorge Hernández se reincorporó rápidamente, ajustó su sombrero y continuó cantando como si nada hubiese ocurrido.

Paralelamente, su hermano Hernán Hernández y miembros del equipo técnico acudieron para levantar un sombrero que había caído y remover posibles obstáculos del escenario.

El público respondió con aplausos, reconociendo el profesionalismo del artista. Las redes sociales se llenaron de elogios tales como, “Así se demuestra por qué son Jefes de Jefes”, “impecable, ni con la caída abandonó el show”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Aunque todavía no se ha emitido un parte médico oficial, fuentes cercanas confirmaron que Jorge Hernández se encuentra en casa descansando y sin consecuencias graves tras el tropiezo.

Mientras tanto, Los Tigres del Norte prosiguen con la gira “La Lotería Tour 2025”, que recorre México, Estados Unidos, Europa y América Latina, reafirmando su vigencia musical tras más de cinco décadas de trayectoria.

Para muchos espectadores resultó un recordatorio de que los artistas también enfrentan imprevistos, mostró ser un artista con mucho temple, además de ser reconocido por sus éxitos discográficos, quedó marcada la capacidad de sobreponerse al tropiezo. Y en esta ocasión, Jorge Hernández garantizó que el espectáculo continuase sin pausa ni cortapisas.

Mientras tanto, el episodio se convierte en una anécdota más en la extensa carrera de una de las agrupaciones más queridas de la música latina.

