Integrante de Los Tigres del Norte sufrió delicada caída en pleno concierto; el show siguió

Durante su presentación en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025, el vocalista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, sufrió una caída sobre el escenario frente a más de 150 mil personas.