Doloroso fallecimiento de la mamá de Iker, el niño que conquistó a Karol G

Iker, ‘El niño millonario’, el joven influencer que saltó a la fama y colaboró con Karol G, atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García. La noticia de su partida fue confirmada por la familia el pasado viernes 24 de octubre.

Se conoció que la mamá de Iker, Miriam Guadalupe había sido diagnosticada con una grave enfermedad que se encontraba en fase terminal, dejando al creador de contenido huérfano a sus 9 años. Dicha noticia se terminó confirmando en la red social del influencer con un sentido mensaje.

Por medio de la cuenta de Iker, compartió el sentido mensaje la familia Arizpe García anunció que, con profundo dolor, informaban que Miriam Guadalupe Arizpe García "partió del plano terrenal para vivir en el paraíso".

Los familiares solicitaron a los seguidores que, desde su hogar, se tomarán un espacio para pedir por su eterno descanso y por el bienestar de la familia. Cariñosamente, se refirieron a la fallecida como ‘MI LUPE’, asegurando que permanecerá "siempre en nuestros corazones".

Se conoció que Miriam Guadalupe Arizpe García padecía una enfermedad renal terminal, al punto que en agosto de 2022, durante el programa ‘Es Show’, reveló que padecía riñones poliquísticos hereditarios y que su enfermedad se encontraba en una fase terminal, al punto que esta enfermedad la tenía cuando Iker era un bebé.



¿Cómo es la relación de Iker con Karol G?

Iker saltó a la fama en junio de 2022 tras un video viral grabado por youtubers en su popular colonia. El menor alcanzó la popularidad internacional gracias a su espontaneidad, en particular, por la respuesta que dio al ser solicitado para hacer una marometa: “No pudo, ando bien goldo”.

Tanto es así que su apodo, ‘El niño millonario’, surgió cuando le preguntaron en tono de broma por su estado civil y él respondió: “millonario”. Dicha situación se convirtió en viral al punto que Karol G, lo invitó a participar en un video promocional de su exitosa gira ‘Mañana será bonito’.

Se conoció que Iker interpretó un papel protagónico en este clip, al punto que en su momento recordó con alegría su experiencia al conocer a la cantante y lo que hizo con esta durante el rodaje: “Cuando conocí a Karol G, me abrazó, me dio besitos y me agarró los cachetes”.

Hasta el momento, Karol G aún no ha emitido un pronunciamiento público sobre el fallecimiento. Iker, que recientemente celebró su cumpleaños número 9 junto a su madre, pese a eso, se conoció que varios de sus seguidores le manifestaron diferentes muestras de cariño al menor de edad, debido a que esta historia tocó el corazón de miles.

