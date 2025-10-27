"Reinas Gruperas": el tributo de La Casetera a las voces femeninas del regional mexicano

La Casetera vuelve a sorprender a sus seguidores con un nuevo lanzamiento que promete convertirse en uno de los más comentados del año. Se trata de “Reinas Gruperas”, un homenaje musical a las artistas femeninas más emblemáticas del regional mexicano.

Con su característico sonido que mezcla nostalgia, energía y modernidad, la agrupación busca rescatar los éxitos que marcaron una época y rendir tributo a las mujeres que transformaron la música regional mexicana.

El tema reúne fragmentos de canciones icónicas interpretadas originalmente por artistas como Ninel Conde, Ana Bárbara, Alicia Villarreal, y Thalía, entre otras. “Bombón Asesino”, “Te Quedo Grande la Yegua”, “Amor a la Mexicana” y “Ay Papacito” son algunos de los títulos que conforman este medley que invita a cantar y bailar.

Con arreglos renovados y una fusión de sonidos electrónicos, guitarras y acordeón, “Reinas Gruperas” mantiene viva la esencia del género pero con la frescura que distingue a La Casetera.

El lanzamiento vino acompañado de un videoclip lleno de energía, color y referencias a la cultura mexicana, en el video, los integrantes de La Casetera aparecen rodeados de luces, sombreros y coreografías que evocan los bailes de feria y los escenarios de antaño.

Con este proyecto, La Casetera no solo busca homenajear a las “reinas” de la música grupera, sino también conectar con el público femenino que sigue su trayectoria. En declaraciones recientes, los integrantes señalaron que este lanzamiento es una forma de agradecer a las mujeres que han inspirado su carrera y que además, son parte fundamental de su audiencia.

“Reinas Gruperas” también funciona como una mirada al legado de las intérpretes que abrieron camino en un género históricamente dominado por hombres. Cada tema incluido en el popurrí representa una historia de empoderamiento, amor propio y fuerza femenina, valores que La Casetera busca resaltar con este homenaje.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha comenzado a posicionarse en listas de reproducción dedicadas al regional mexicano. En redes sociales, los fanáticos celebraron el lanzamiento destacando el respeto y la creatividad con que la agrupación abordó estos clásicos.

Con “Reinas Gruperas”, La Casetera reafirma su capacidad de reinventarse y mantener viva la música que marcó generaciones.

