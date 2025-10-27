Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / "Reinas Gruperas": el tributo de La Casetera a las voces femeninas del regional mexicano

"Reinas Gruperas": el tributo de La Casetera a las voces femeninas del regional mexicano

“Reinas Gruperas” es el nuevo lanzamiento de La Casetera, una propuesta que celebra el poder femenino dentro del regional mexicano y su legado musical.