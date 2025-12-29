Bogotá abre mercado inmobiliario: locales y lotes desde $5 millones para casa o negocio

La Alcaldía de Bogotá, junto al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), anunció la puesta en venta de una serie de bienes inmuebles que ya no son requeridos para el funcionamiento administrativo del Distrito.

La oferta se mantendrá vigente para el cierre del año 2025 y los primeros meses de 2026, y no se limita a una sola zona de la ciudad.

Se trata de una distribución geográfica que abarca desde la dinámica Autopista Norte hasta los sectores residenciales de San Cristóbal, ofreciendo soluciones tanto para quienes buscan edificar una vivienda desde cero como para quienes desean establecer un punto de venta en centros comerciales reconocidos.



El portafolio de bienes disponibles es variado y se adapta a diferentes necesidades financieras. Para los emprendedores que buscan visibilidad en el sur de la ciudad, el Centro Comercial Metrosur, en Ciudad Bolívar, ofrece cinco locales con áreas que oscilan entre los 11 y 33 metros cuadrados.

Los precios de estas unidades se sitúan entre los $37 y $43 millones de pesos, representando una oportunidad para consolidar negocios locales.

Por otro lado, aquellos interesados en el norte de Bogotá pueden fijar su atención en el Centro Comercial Megaoutlet, ubicado en la calle 197 con Autopista Norte. Allí, se oferta un local de 61 metros cuadrados por un valor de $70 millones.

Si la búsqueda se orienta hacia sectores más tradicionales o exclusivos, el Distrito ofrece porcentajes de propiedad en puntos emblemáticos como el Centro Comercial Los Héroes por $113 millones, o incluso una habitación en el Hotel Selina de Chapinero, tasada en $25 millones.

Para quienes disponen de un capital menor pero desean ingresar al mundo de la finca raíz, las oficinas en el Edificio Valdés (Calle 19 con Carrera 5) representan la opción más económica de la subasta. El Distrito vende porcentajes de estos espacios con precios que parten desde los $5 millones hasta los $6,5 millones.

Finalmente, para el sector de la construcción, se destacan ocho lotes en el barrio Vitelma, en la localidad de San Cristóbal. Cada terreno cuenta con 38,4 metros cuadrados y un precio base de $81 millones, ideales para proyectos de vivienda personalizada en un sector con arraigo comunitario.

¿Cómo participar en la subasta para comprar lote?

El proceso de adquisición se realiza de manera transparente a través de plataformas digitales oficiales, garantizando que cualquier ciudadano interesado pueda competir en igualdad de condiciones. Las autoridades han enfatizado que el canal principal es el Portal Inmobiliario de Bogotá.

Pasos para los interesados:

Ingresar al Portal Inmobiliario de Bogotá y seleccionar la sección de "Bienes para la venta" para revisar las características técnicas de cada inmueble. Una vez identificado el bien de interés, el usuario debe registrarse como proveedor en la plataforma de compras estatales SECOP II. Dentro de SECOP II, se debe buscar la subasta específica del DADEP y seguir el instructivo para radicar la oferta económica por la propiedad elegida.

La Defensoría del Espacio Público dispuso el correo electrónico dadepbogota@dadep.gov.co para brindar acompañamiento y resolver dudas técnicas sobre los procesos de adjudicación, asegurando que los compradores tengan toda la información necesaria antes de realizar su postura.

