Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:¿GREEICY RENDÓN EMBARAZADA?
DUA LIPA EN BOGOTÁ
CASO CANTÓN NORTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Propietarios toman ventaja: nuevas herramientas frenan a inquilinos morosos

Propietarios toman ventaja: nuevas herramientas frenan a inquilinos morosos

Una reforma normativa abren la puerta para que quienes alquilan vivienda recobren control y eviten pérdidas por morosidad.

Conjunto residencial e inquilinos en mora, imagen de referencia
Leyes que frenan a inquilinos morosos
Foto: web, ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

Los propietarios cuentan con mecanismos específicos para responder ante el incumplimiento del inquilino según la legislación colombiana que estbalece procedimientos claros para recuperar un inmueble.

El Canon de arrendamiento impago (tarifa mensual que un inquilino paga por el alquiler de un inmueble, como una vivienda o local comercial), servicios públicos pendientes y conflictos de convivencia son algunos problemas frecuentes que presentan propietarios de sus inmuebles al arrendarlos a terceros.

Según explica la abogada y asesora Katheryne Guerrero, los errores más comunes al momento de arrendar una vivienda terminan favoreciendo a los incumplidos, debido a los contratos verbales o mal redactados, omisión de filtros al elegir inquilinos con buen historial de pago y desconocimiento de derechos y obligaciones.

Puedes leer: Alertan delicada estafa dirigida a conductores; esta es la estrategia que usan

¿Qué puede hacer un propietario de un inmueble si el inquilino no le paga?

Las disposiciones de la Ley 820 de 2003 y del Código General del Proceso establecen que el impago del arriendo o de los servicios públicos constituye una causal directa para terminar el contrato y demandar la restitución del inmueble.

También te puede interesar:

  1. Caída de Nequi hoy 28 de noviembre
    Caída de Nequi hoy 28 de noviembre
    /Foto: Nequi logo /IA
    Información de servicio

    Nequi amanece caído: usuarios reportan bloqueos para entrar, pagar y mover su plata

  2. Despido por relaciones personales en el trabajo, imagen de referencia
    Despido en empresa por relaciones interpersonales
    Información de servicio

    Fallo en la Corte Suprema de Justicia permite a empresas despidos por relaciones personales

En un caso de incumplimiento, el propietario puede iniciar un proceso de conciliación extrajudicial; si no hay acuerdo, acudir ante un juez, quien puede ordenar la entrega del inmueble con apoyo de la fuerza pública.

Adicionalmente, la normativa respalda al arrendador para reclamar los cánones atrasados, servicios públicos debidos, cuotas de administración e incluso indemnizaciones por daños al inmueble. También incluye situaciones de subarriendo sin autorización, deterioros del bien o uso indebido del mismo.

Recomendaciones para evitar problemas con inquilinos incumplidos 

Expertos en el sector aconsejan tres medidas clave para prevenir problemas:

Lee también: El SENA otorga beneficios a vigilantes para 'mejorar' su trabajo; ley lo ordena

  1. Firmar un contrato de arrendamiento claro por escrito, donde se especifiquen canon, fechas de pago, duración, causales de terminación, responsabilidades y derechos de las partes.
  2. Realizar una evaluación del posible inquilino: solicitar referencias, verificar historial crediticio, estabilidad laboral y comportamiento previo. 
  3. Considerar contratar pólizas de arrendamiento o seguros que cubran incumplimiento de pago, gastos judiciales, daños al inmueble y otros riesgos relacionados con la renta. 

Puedes ver:

  1. Amplían edad para recibir subsidio Colombia Mayor; dan hasta $230.000
    Amplían edad para recibir subsidio Colombia Mayor; dan hasta $230.000
    Foto: Getty Images y Labs.google
    Información de servicio

    Amplían edad para recibir subsidio de Colombia Mayor; dan $230.000

  2. Más de 13.600 jóvenes perderán subsidio de Renta Joven
    Más de 13.600 jóvenes perderán subsidio de Renta Joven
    Foto: Getty Images y Labs.google
    Información de servicio

    Más de 13 mil jóvenes perderán jugoso subsidio; el plazo acaba este sábado

Publicidad

Con más de 7,3 millones de hogares alquilados en Colombia, según un análisis reciente del BBVA Research, este marco legal representa una oportunidad para que propietarios dejen atrás la preocupación por el pago de su inmueble.

La ley busca implementar arrendamientos justos, donde el arrendador cuente con respaldo legal y proteja su patrimonio, no favorecer a quienes incumplen contratos o se apoderan de viviendas sin respetar reglas.

Publicidad

Además, la abogada Guerrero resalta que las nuevas herramientas no solo fortalecen a los propietarios, también ayudan a ordenar la relación con los arrendatarios responsables.

El establecimiento de procesos definidos reduce conflictos, evita interpretaciones ambiguas del contrato y fija reglas que protegen a ambas partes.

Especialistas inmobiliarios también consideran que este marco legal podría impulsar el cumplimiento de las responsabilidades, pues los inquilinos comprenderán que el impago o el uso indebido del inmueble genera consecuencias reales y rápidas.

Enfatizan también, que con un mercado más transparente, la expectativa es que cada vez más ciudadanos puedan acceder a viviendas en arriendo sin temor a convivencias problemáticas o disputas prolongadas.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Arriendo

Leyes en Colombia

Servicio

Colombia