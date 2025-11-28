Nequi amanece caído: usuarios reportan bloqueos para entrar, pagar y mover su plata

La mañana de este viernes 28 de noviembre comenzó con un dolor de cabeza digital para miles de usuarios: Nequi amaneció caído, dejando a muchas personas sin poder ingresar a la aplicación, hacer pagos básicos o realizar transferencias.

El colapso se volvió tendencia en redes sociales, donde los reclamos se multiplicaron en cuestión de minutos.

Puedes leer: Cinco tips para jóvenes que inician vida financiera y no quieren fracasar en el intento



Desde temprano, usuarios empezaron a publicar videos, pantallazos y mensajes mostrando los errores de carga que les aparecían al intentar abrir la app. Lo que más molestó fue que la plataforma no entregó, en un primer momento, una explicación clara sobre qué estaba pasando ni cuánto podía tardar la recuperación del servicio.

Publicidad

Los reportes fueron tan variados como urgentes. Algunos aseguraban que no podían iniciar sesión, otros indicaban que las transferencias quedaban “pensando” y que ningún pago en comercios se completaba. El comentario que más circuló fue el de un usuario que, literalmente, quedó varado en una estación de servicio:

"Estoy acá, tratando de pagar en una estación de servicio y su servicio no funciona, ¿cómo se supone que pague?", escribió, generando miles de reacciones.

Publicidad

Lo particular de esta caída es que tomó a muchos en pleno inicio de jornada del Black Friday, cuando varios intentaban pagar transporte, recargar servicios o mover dinero para cumplir con obligaciones del día. Aunque la compañía suele actualizar sus canales cuando hay fallas masivas, esta vez el silencio inicial aumentó la incertidumbre entre quienes dependen de Nequi para sus pagos diarios.

Por ahora, lo que se tiene claro es que la falla afectó a miles de personas a nivel nacional, quienes siguen pendientes de que Nequi informe qué provocó la caída y cuándo podría normalizarse el servicio.

Nequi hace alerta por cambios en la plataforma a final de año Foto: Nequi y Labs.google

Puedes leer: Alerta bancaria: reportan más de 394.000 reclamos por transacciones no autorizadas

¿Cuál es la única solución que ofrece Nequi por ahora?

La única alternativa que da la plataforma, por el momento, es ingresar a la página nequi.com.co/status, donde supuestamente se puede verificar si los servicios ya han sido restablecidos. Sin embargo, esta página no muestra detalles específicos sobre lo que está fallando ni cuándo volverá a la normalidad. Solo aparece una notificación general que confirma que el sistema presenta "intermitencias".

Hasta el momento, Nequi no ha informado cuánto tiempo tardará en solucionar la caída ni ha compartido un comunicado por sus canales oficiales explicando qué ocasionó esta falla.