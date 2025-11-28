Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él tras caso en Cantón Norte: "Son cosas que pasan"

Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él tras caso en Cantón Norte: "Son cosas que pasan"

Un cercano al capitán Pablo Masmela habló en redes y su mensaje se volvió clave en medio del caso del Cantón Norte, donde revelaron detalles como una testigo y tres armas halladas.

Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él
Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él
/Foto: redes sociales / Ejército
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

El caso del Cantón Norte sigue generando reacciones dentro y fuera del Ejército, pero uno de los mensajes que más llamó la atención provino de un hombre cercano al capitán Pablo Masmela. Su publicación, hecha en Facebook, se volvió un punto de conversación mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido dentro del carro donde fueron hallados sin vida los dos oficiales.

La investigación tomó fuerza desde la noche del 26 de noviembre, cuando ingresó un reporte interno por un posible incidente dentro del parqueadero del batallón Córdoba, en la Escuela de Infantería. Los primeros equipos en llegar encontraron un carro gris con dos cuerpos sin signos vitales. Minutos antes, se habían escuchado varias detonaciones dentro de la guarnición.

El oficial de inspección de la Policía, Edward Vargas, confirmó que la patrulla acudió tras una llamada de radio informando de un suceso dentro de las instalaciones. Al revisar el vehículo, hallaron a los dos oficiales y notificaron al CTI para iniciar las diligencias correspondientes. De inmediato, el Ejército emitió un comunicado donde mencionó que, de forma preliminar, el hecho estaría relacionado con una situación personal.

Con el paso de las horas, empezaron a conocerse detalles sobre la relación previa entre la subteniente y el capitán. Según compañeros, ambos se reencontraron ese día luego de que ella viajara a Bogotá para asistir a un concierto. En una cafetería dentro del Cantón Norte fueron vistos juntos minutos antes del hecho, en una fotografía que se volvió el último registro de la pareja.

Muerte de dos oficiales dentro del Cantón Norte de Bogotá
Muerte de dos oficiales dentro del Cantón Norte de Bogotá
/Foto: Ejército Nacional

Uno de los puntos más reveladores surgió con la confirmación de que dentro del vehículo había una tercera persona. Se trata de una subteniente compañera de la víctima, quien ocupaba el asiento trasero y presenció las detonaciones. Su testimonio indica que vio cuando el capitán sacó un arma y la accionó varias veces. Después, se produjo una última detonación.

Esta versión se convirtió en el eje de la investigación, pues permitió organizar la secuencia de los hechos ocurridos dentro del carro y entender el desarrollo del caso con mayor precisión.

Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él

En medio de la conmoción por el caso, una publicación en Facebook dio un giro emocional a la conversación. Un hombre identificado como Diego Pastrana, quien sería excompañero del capitán y también integrante del Ejército, compartió una despedida que rápidamente llamó la atención.

Escribió: “Curso compañero de escuela y de lancero, son cosas que pasan y uno se pregunta qué pasó, pero solo tú sabes, papá. Que Dios te tenga en lo más alto y fuerza a la familia Pablo Masmela”. El mensaje iba acompañado de una foto del capitán.

La publicación se llenó de comentarios de apoyo a la familia y recuerdos de quienes compartieron formación con él. Sin embargo, también aparecieron mensajes de otros usuarios que cuestionaron el hecho que rodeó la muerte de la subteniente.

Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él
Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él

