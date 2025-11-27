Revelan de quién era el carro donde ocurrió la muerte de dos oficiales en el Cantón Norte

El caso de los dos oficiales encontrados sin vida dentro de un carro gris en el Cantón Norte de Bogotá sigue revelando detalles clave. La situación estremeció a toda la institución, especialmente después de que se confirmara que en el vehículo se encontraba el capitán Pablo Masmela, la subteniente María Mora y una compañera de la oficial, quien estaba en la parte trasera del automóvil y presenció el momento exacto en que todo ocurrió.

El Ejército Nacional informó que el hecho tuvo lugar en el parqueadero del batallón Córdoba, dentro de las instalaciones de la Escuela de Infantería. De acuerdo con lo establecido, la pareja había ingresado minutos antes a una cafetería de la guarnición. Allí, según comentaron compañeros cercanos, acordaron verse, pues habían terminado su relación sentimental tiempo atrás.

La teniente, quien trabajaba en el comando de drones en Tolemaida, había viajado a Bogotá para asistir a un concierto. Por su parte, el capitán Masmela acababa de graduarse del curso de comando, un paso importante para ascender al grado de mayor.

Cercanos a la oficial señalaron que ella ya había cerrado definitivamente su relación con el capitán. Sin embargo, al coincidir en la guarnición, accedió a conversar con él. Lo que nadie imaginó es que esa sería su última aparición con vida. Todo ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche, según el reporte entregado por los uniformados que atendieron la llamada inicial.

El teniente coronel Edward Vargas, de la Policía Nacional, confirmó que una patrulla llegó al estacionamiento tras un reporte de la central de radio y encontró a las dos personas sin signos vitales dentro del carro. Se activaron de inmediato las diligencias del CTI para reconstruir lo sucedido y recopilar evidencia en el lugar.

Publicidad

Puedes leer: Giro en caso Cantón Norte: otra mujer y supuesta infidelidad habrían sido el detonante



Revelan de quién era el carro en el que ocurrió la muerte de los dos oficiales

Las nuevas revelaciones apuntan a un dato importante: el carro gris donde sucedió todo pertenecía a la teniente María Mora. Así lo confirmó Blu Radio, luego de revisar información del proceso y testimonios dentro de la guarnición.

En torno a la relación entre Masmela y Mora todavía hay interrogantes. Desde la Procuraduría señalaron que se verificará si existían reportes previos sobre situaciones que la oficial hubiera podido informar en algún momento y que pudieran ayudar a entender el contexto previo a la noche de los hechos.

Publicidad

Otro detalle que llamó la atención es la presencia de un tercer oficial que podría aportar información esencial. Se trata de un teniente que iba a ir al concierto con la subteniente y que, según la cadena radial, estaba esperando cerca del carro para salir con ella. Hasta ahora, no ha entregado declaraciones públicas.