Él era Pablo Masmela, capitán del Ejército que apagó la vida de María Mora en Cantón Norte

Las instalaciones militares del Cantón Norte en la ciudad de Bogotá se convirtieron en el escenario de un suceso lamentable. En la noche del miércoles 26 de noviembre de 2025, alrededor de las 8:33 p.m., la tranquilidad de la Escuela de Infantería se vio interrumpida por varios disparos.

La reacción de las autoridades del Centro de Educación Militar, una unidad orgánica del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, fue inmediata tras recibir el llamado de un "posible evento con heridos por arma de fuego". Al realizar la verificación del lugar, se encontraron los cuerpos sin vida de dos oficiales.

Puedes leer: La última imagen de oficiales antes de perder la vida en Cantón Norte; ¿lío pasional?



El lugar específico del hecho fue el parqueadero de la unidad militar, situado en cercanía al casino de oficiales de la Escuela de Infantería. Dentro de un vehículo particular de color gris, yacían los cuerpos de la subteniente María Mora y el capitán Pablo Masmela.



Las primeras informaciones y las versiones extraoficiales que circulan apuntan a que el crimen fue de carácter sentimental.

La institución militar, a través de un comunicado, estableció de manera preliminar que estos hechos estarían relacionados con "situaciones de carácter personal", lo cual robustece las especulaciones sobre que ambos mantenían una relación sentimental.



¿Quién era el capitán que fue encontrado sin vida en el Cantón Norte?

Los protagonistas de este evento son el capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora. El capitán Pablo Masmela se encontraba en un proceso de ascenso para obtener el grado de mayor, un curso que, según los reportes, ya había concluido.

Él es señalado como el presunto autor material del crimen y posterior suicidio.

Él era Pablo Masmela, capitán que apagó la vida de María Mora en el Cantón Norte Foto: Suministrada por Blu Radio

Publicidad

Por su parte, la subteniente María Mora, referenciada como teniente, había solicitado un permiso especial. Se conoció que la oficial había estado en Tolemaida realizando un reentrenamiento.

Publicidad

Su objetivo al llegar a la Escuela de Infantería era asistir a un concierto en Bogotá, según la información preliminar.

Ambos oficiales, Masmela y Mora, tenían una relación sentimental, según las primeras informaciones, lo cual fue confirmado por las especulaciones que circundaban el caso. Incluso, Blu Radio conoció una imagen de los dos involucrados juntos, al parecer, dentro de las instalaciones de la unidad militar, posando en una escalera de color negro.

Teniente y capitán fallecidos en Cantón Norte / FOTO: Tomadas de redes

El hecho sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, quienes buscan determinar con certeza la causa de lo ocurrido en este sitio de alta seguridad, mientras el país militar intenta asimilar cómo un presunto "incidente de carácter personal" pudo culminar con la muerte de dos de sus integrantes.

Mira también: Capitán del Ejército acabó con una teniente en el Cantón Norte; presunto lío pasional