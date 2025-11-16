Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
YO ME LLAMO JOSÉ JOSÉ ES PADRE
CASO JAIME ESTEBAN MORENO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Daniela Álvarez sufre aparatoso accidente en Sudáfrica: “En peligro de muerte”

Daniela Álvarez sufre aparatoso accidente en Sudáfrica: “En peligro de muerte”

La exreina Daniela Álvarez, documentaba su viaje por el continente africano cuando un momento de ocio en un muelle de Ciudad del Cabo se transformó en una lucha por la vida.

Daniela Álvarez y su equipo sobreviven a tragedia casi mortal en Sudáfrica
Daniela Álvarez y su equipo sobreviven a tragedia casi mortal en Sudáfrica
Foto: Instagram de Daniela Álvarez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

La reconocida modelo barranquillera de 37 años, también expresentadora del ‘Desafío The Box’, capturó la atención de sus seguidores al compartir la bitácora de su emocionante viaje por África a través de sus redes sociales.

Anteriormente, la también modelo había visitado Lebombo, en el Parque Nacional Kruger, donde cumplió el sueño de ver cara a cara a los "Big 5": el Rinoceronte, el Búfalo, el Elefante, el León y el Leopardo.

Puedes leer: Daniela Álvarez mostró dolorosas secuelas tras asistir a Media Maratón: "No podré caminar"

Este viaje se enmarca en una filosofía de vida que Daniela adoptó después de su crisis de salud. Ella relató que, estando en la UCI, le prometió a Dios que si le daba la oportunidad de salir, sería feliz cada día de su vida.

Desde entonces, sonríe y se recuerda a sí misma que nada puede quitarle el deseo de seguir adelante, valorando, ahora más que nunca, el poder de las segundas oportunidades.

Te puede interesar

  1. Daniela Álvarez recorriendo sus primeros 100 metros planos sin prótesis
    Daniela Álvarez
    Foto: Instagram @danielaalvareztv
    Farándula

    Emotivo logro de Daniela Álvarez tras recorrer 100 metros sin prótesis; impresionó a todos

  2. Daniela Álvarez, modelo colombiana
    Daniela Álvarez, modelo colombiana
    Foto: Instagram @danielaalvareztv
    Farándula

    Daniela Álvarez revela duro diagnóstico que le dieron antes de que amputaran su pierna

Accidente de Daniela Álvarez en Sudáfrica

En Cape Town, una ciudad portuaria ubicada al oeste de Sudáfrica, la vida de la modelo estuvo a punto de terminar.

Daniela subió historias a su cuenta de Instagram para relatar el angustioso momento que vivió junto a su equipo, compuesto por su hermano Ricky y su mánager.

Publicidad

“Estamos en Sudáfrica de paseo y aquí nos pasó algo que quiero contarles. Fue muy grave”, inició relatando la presentadora. Su hermano, interrumpiéndola, complementó la gravedad del suceso: “Estuvimos en peligro de muerte”.

La situación de riesgo se gestó en un muelle, donde el grupo buscaba grabar un "video súper bonito".

Publicidad

A pesar de que la vista del fondo del pueblo era espectacular, decidieron caminar hacia la punta, observando que otras personas ya habían ido y regresado.

Puedes leer: Daniela Álvarez y la verdad tras amputación que le cambió la vida: “¿Me cortó más arriba?”

Aunque se percataron de que las olas gigantes rompían contra una pared, notando el piso mojado por el agua que caía, el deseo de capturar ese momento los llevó a arriesgarse hasta el final.

La marea comenzó a subir en la tarde. De repente, mientras miraba hacia el mar abierto, Ricky alertó sobre la llegada de una gran ola acercándose. Daniela volteó y la visión fue impactante: la ola era como de ocho metros, que se estrelló contra el muelle formando una “pared inmensa de agua”.

El impacto fue inmediato y no les dio tiempo de reaccionar. El agua arrastró a los presentes, generando caos. Debido a las dificultades de movilidad que enfrenta por su prótesis, Daniela fue la primera en caer, aterrizando sobre una compañera del grupo identificada como Carolina.

Te puede interesar

  1. Daniela Ospina y la despedida que tocó corazones
    Daniela Ospina y Salomé Rodríguez
    Foto: Instagram de Daniela Ospina
    Farándula

    Daniela Ospina despide emotivamente a su hija Salomé Rodríguez: “Te voy a extrañar”

  2. Daniela Ospina rompe el silencio: entre celos familiares
    Daniela Ospina rompe el silencio: entre celos familiares
    Foto: Instagram @daniela_ospina5 y @d_ospina1
    Farándula

    Daniela Ospina explota de celos por gesto de su mamá con David Ospina; rompe silencio

Ambas quedaron al ras del muelle. En un acto desesperado y vital, Ricky la agarró del cabello y la haló terriblemente para evitar que fuera arrastrada al agua, ante el temor de una ola posterior.

Publicidad

El momento de estrés extremo no terminó con su rescate. Creyeron haberse salvado, pero unos 10 o 15 segundos después de levantarse de la "revolcada", se dieron cuenta de que alguien faltaba.

Su mánager había sido llevada por la ola y había caído en un precipicio, un espacio entre el muelle y el agua. Por fortuna, la rápida reacción de un transeúnte local permitió que la mánager (identificada como Andrea en una fuente) fuera rescatada segundos antes de que otra ola impactara la bahía.

Publicidad

Álvarez calificó la situación como “un momento súper estresante”, pero se consideraron afortunados de que no fuera peor. Aunque Daniela afirmó no haberse raspado, su equipo reportó raspones y contusiones leves.

El incidente sí dejó pérdidas materiales significativas, pues “se dañaron los micrófonos, el trípode y algunos celulares, las baterías portátiles se fundieron”.

La exreina reflexionó sobre el riesgo inminente, subrayando que la "situación pudo terminar de otra manera y convertirse en un accidente mortal”.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Farándula

Daniela Álvarez

Chismes

Chismes de famosos