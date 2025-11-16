Daniela Álvarez sufre aparatoso accidente en Sudáfrica: “En peligro de muerte”

La reconocida modelo barranquillera de 37 años, también expresentadora del ‘Desafío The Box’, capturó la atención de sus seguidores al compartir la bitácora de su emocionante viaje por África a través de sus redes sociales.

Anteriormente, la también modelo había visitado Lebombo, en el Parque Nacional Kruger, donde cumplió el sueño de ver cara a cara a los "Big 5": el Rinoceronte, el Búfalo, el Elefante, el León y el Leopardo.

Este viaje se enmarca en una filosofía de vida que Daniela adoptó después de su crisis de salud. Ella relató que, estando en la UCI, le prometió a Dios que si le daba la oportunidad de salir, sería feliz cada día de su vida.



Desde entonces, sonríe y se recuerda a sí misma que nada puede quitarle el deseo de seguir adelante, valorando, ahora más que nunca, el poder de las segundas oportunidades.

Accidente de Daniela Álvarez en Sudáfrica

En Cape Town, una ciudad portuaria ubicada al oeste de Sudáfrica, la vida de la modelo estuvo a punto de terminar.

Daniela subió historias a su cuenta de Instagram para relatar el angustioso momento que vivió junto a su equipo, compuesto por su hermano Ricky y su mánager.

“Estamos en Sudáfrica de paseo y aquí nos pasó algo que quiero contarles. Fue muy grave”, inició relatando la presentadora. Su hermano, interrumpiéndola, complementó la gravedad del suceso: “Estuvimos en peligro de muerte”.

La situación de riesgo se gestó en un muelle, donde el grupo buscaba grabar un "video súper bonito".

A pesar de que la vista del fondo del pueblo era espectacular, decidieron caminar hacia la punta, observando que otras personas ya habían ido y regresado.

Aunque se percataron de que las olas gigantes rompían contra una pared, notando el piso mojado por el agua que caía, el deseo de capturar ese momento los llevó a arriesgarse hasta el final.

La marea comenzó a subir en la tarde. De repente, mientras miraba hacia el mar abierto, Ricky alertó sobre la llegada de una gran ola acercándose. Daniela volteó y la visión fue impactante: la ola era como de ocho metros, que se estrelló contra el muelle formando una “pared inmensa de agua”.

El impacto fue inmediato y no les dio tiempo de reaccionar. El agua arrastró a los presentes, generando caos. Debido a las dificultades de movilidad que enfrenta por su prótesis, Daniela fue la primera en caer, aterrizando sobre una compañera del grupo identificada como Carolina.

Ambas quedaron al ras del muelle. En un acto desesperado y vital, Ricky la agarró del cabello y la haló terriblemente para evitar que fuera arrastrada al agua, ante el temor de una ola posterior.

El momento de estrés extremo no terminó con su rescate. Creyeron haberse salvado, pero unos 10 o 15 segundos después de levantarse de la "revolcada", se dieron cuenta de que alguien faltaba.

Su mánager había sido llevada por la ola y había caído en un precipicio, un espacio entre el muelle y el agua. Por fortuna, la rápida reacción de un transeúnte local permitió que la mánager (identificada como Andrea en una fuente) fuera rescatada segundos antes de que otra ola impactara la bahía.

Álvarez calificó la situación como “un momento súper estresante”, pero se consideraron afortunados de que no fuera peor. Aunque Daniela afirmó no haberse raspado, su equipo reportó raspones y contusiones leves.

El incidente sí dejó pérdidas materiales significativas, pues “se dañaron los micrófonos, el trípode y algunos celulares, las baterías portátiles se fundieron”.

La exreina reflexionó sobre el riesgo inminente, subrayando que la "situación pudo terminar de otra manera y convertirse en un accidente mortal”.