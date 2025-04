Daniela Ospina rompe de celos con su hermano David Ospina y su madre; no se quedó con nada

Daniela Ospina, reconocida empresaria y exesposa del futbolista James Rodríguez, volvió a ser centro de conversación entre sus seguidores por una anécdota que mezcla humor, familia y un toque de celos fraternales.

En su más reciente aparición en redes sociales, Ospina compartió una situación que, según confesó, ha sido comentada por muchos de sus seguidores: la visible preferencia de su madre, Lucía Ramírez, hacia su hermano, el arquero de la Selección Colombia, David Ospina.

“Mi mamá tiene dos brazos y los dos los usó para abrazar a mi hermano”, dijo Daniela entre risas. “Ustedes son terribles, no voy a dar nombres, pero varios o muchos me han mandado esta imagen de Lucía y David Ospina y después mi mamá ni me abraza y me regaña. Mamá, que conste que no la vi yo… todo el mundo la vio y me la mandó”, relató, en tono divertido, la también modelo.

La relación cercana entre David Ospina y su madre no es novedad para los fans de la familia, quienes en más de una ocasión han hecho bromas al respecto.

Pese a los comentarios, Daniela mantiene una conexión muy especial con su familia, especialmente con sus sobrinos, Dulce María y Maximiliano, hijos de David con Jessica Sterling. La empresaria ha demostrado públicamente el cariño que siente por ellos, resaltando su papel activo como tía en sus vidas.

Daniela Ospina cuenta las críticas construcctivas que su hija le hace

Pero no todo ha sido risa en la vida de Ospina. En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, dejó ver el lado más íntimo de su maternidad. En un extenso mensaje acompañado de una fotografía junto a sus hijos, Salomé y Lorenzo, se sinceró sobre lo que ha significado ser madre.

“Desde pequeña, mis padres siempre me hablaron de ese amor inmenso y puro que sentían por mí”, escribió. “Hoy no solo los entiendo, hoy lo vivo, lo siento y lo disfruto con ustedes”.

Además, destacó cómo sus hijos han sido su mayor motor de vida. “Me han retado como mujer a convertirme en mi mejor versión. Con cada sonrisa me han dado la fuerza para lograrlo todo ”, agregó en la publicación.

En una entrevista reciente en el pódcast Sin Rodeo con Jomari , Daniela abrió su corazón aún más, compartiendo detalles de su vida en Estados Unidos junto a su hija Salomé, fruto de su relación con James Rodríguez.

El proceso de adaptación a una nueva cultura y a un idioma distinto no ha sido fácil, pero Ospina se ha esforzado por superar cada obstáculo.

“Ayer hablaste muy bien en inglés cuando dijiste 'Necesito que comuniquemos eso'”, l e dijo su hija, según contó emocionada durante la entrevista.

Ese pequeño gesto de validación por parte de su hija significó mucho para Daniela. “Eso me llena el alma porque tengo que decir lo que las mamás más callamos”, confesó.

Sin dudas, Daniela Ospina no necesita hablar constantemente sobre su vida para dejar huella. Cada vez que lo hace, lo hace desde la honestidad, tocando fibras sensibles en quienes la escuchan. Su historia familiar, entre risas y reflexiones, deja ver una mujer que abraza con fuerza sus raíces, su rol de madre y su camino personal.

