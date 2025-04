Sara Millerey habría alcanzado a hablar de los hombres responsables de su fallecimiento

El pasado 4 de abril, la vida de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, fue arrebatada en Bello, Antioquia. Su cuerpo fue encontrado en la quebrada La García, con fracturas que dejaron en evidencia un ataque.

Según Sandra, su madre, su última voz resonó en los oídos de su madre: "Mamá, no me abandones… me voy a morir".

Sara estuvo cerca de dos horas en el agua antes de ser rescatada por bomberos y unidades de la Policía. Durante este tiempo, su cuerpo sufrió un daño irreversible, a pesar de ser trasladada de inmediato a un hospital cercano.

Las autoridades no han revelado las razones exactas detrás de su agresión, pero la familia de Sara ha dejado claro que los agresores eran "hombres malos", según lo que ella misma alcanzó a decir antes de quedar en silencio definitivo.

En un relato compartido con el periodista Rafael Poveda en el podcast 'Más allá del silencio', la madre y la tía de Sara ofrecieron detalles sobre los momentos previos a su fallecimiento.

Aunque su cuerpo ya estaba gravemente herido, Sara aún logró comunicar sus últimas palabras. Su madre, al ver su dolor, intentó consolarla, respondiendo entre lágrimas: “No, mi amor, no te vas a morir. Te vas a recuperar” . Pero el destino de Sara ya estaba sellado. Horas después, falleció tras varias complicaciones.

El trabajo que Sara Millerey le ocultaba a su madre /Foto: redes sociales

¿Por qué fue agredida Sara Millerey?

A lo largo de su vida, Sara había enfrentado la discriminación por su identidad de género. Su madre relata que, a menudo, la trataban mal debido a su condición de mujer trans. Sin embargo, ella nunca permitió que eso la definiera y, de hecho, siempre pedía protección a Dios , considerando que a veces la sociedad no la aceptaba tal como era.

Ante la pregunta sobre si la golpiza recibida por su hija fue motivada únicamente por su identidad de género, la madre de Sara no dudó en confirmar que sí. En sus palabras, la violencia fue consecuencia de “solo ser ella”.

Además, la madre de Sara compartió con Poveda que en redes sociales han circulado rumores serios que acusan a su hija de robar a hombres, aunque no se han presentado pruebas que validen esas afirmaciones.

A pesar de estas especulaciones, la madre de Sara ha sido clara: su hija jamás estuvo involucrada en conductas indebidas , y siempre fue una persona entregada a su fe. "Sara nunca estuvo en malos pasos", dijo, reiterando el amor y respeto que sentía por su hija.



Esto se sabe sobre la identidad de los responsables

En cuanto a los momentos previos a su muerte, Sara, con dificultad, relató cómo fue arrojada a la quebrada. La única información que pudo dar fueron las escuetas palabras “hombres malos” y “tengo mucha sed”.

No reveló nombres, ni detalles sobre cómo fue acorralada, ni las razones detrás de su agresión.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso con la esperanza de dar con los responsables. La Fiscalía ha abierto una investigación y ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la identificación de los agresores.

Esta es una de las líneas de trabajo del Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de las Víctimas, que sigue con atención el caso de Sara.

