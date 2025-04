Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, revela fuerte crítica de su hija Salomé Rodríguez

Daniela Ospina no suele hablar con frecuencia sobre los aspectos más íntimos de su vida, pero cuando lo hace, logra tocar fibras profundas.

En una reciente entrevista en el pódcast Sin Rodeo con Jomari, la empresaria y modelo colombiana abrió su corazón para relatar episodios d e su vida que han sido determinantes en su proceso personal y profesional.

Uno de los momentos más emotivos que compartió fue una conversación con su hija Salomé Rodríguez, fruto de su relación con el futbolista James Rodríguez. Hoy, madre e hija residen en Estados Unidos, donde enfrentan juntas los retos de adaptarse a una nueva cultura y a un idioma distinto.

Aunque el inglés ya hace parte de su día a día, Ospina confesó que ha tenido que esforzarse para dominarlo . Y en medio de ese esfuerzo, su hija —a menudo su crítica más honesta— le dio un reconocimiento inesperado que la conmovió profundamente.

“Lo que pasa es que ya no lo va a decir en cámaras, pero me dijo: ‘Ayer hablaste muy bien en inglés cuando dijiste "Necesito que comuniquemos eso"’”, contó con una sonrisa. “Cambió sus frases totalmente, pero no importa. Eso me llena el alma porque tengo que decir lo que las mamás más callamos”.

Y es que n o fue una simple corrección. Fue una validación silenciosa de un proceso que, para muchos, puede parecer menor, pero que en la vida de Daniela representa años de trabajo, adaptación y valentía.

El inicio de Daniela Ospina en España

Este emotivo momento ocurre en contraste con un periodo mucho más oscuro en su vida: su paso por España durante su matrimonio con James Rodríguez. En aquel entonces, Ospina era apenas una joven madre , enfrentando la maternidad, la fama y las exigencias de la prensa extranjera, que no tuvo piedad con ella.

“Amo España, pero me dieron muy duro. Me tildaron de travesti, fea… fue muy fuerte”, recordó. “Yo te juro que a veces pienso: ¿cómo no caí en una depresión?”.

Daniela Ospina, empresaria colombiana

Daniela reconoce que su juventud en ese entonces le jugó en contra: “Siempre he sido una mujer muy fuerte, de mucho carácter, pero lo de España es una de las cosas que más me ha marcado en la vida. Estaba muy jovencita y no lo pude asumir como lo asumiría ahora”.

Pese a que disfrutó del país y aún le guarda cariño, no olvida el impacto de los titulares crueles, los juicios apresurados y los estigmas que, por años, cargó en silencio.

En medio del ruido mediático que ha rodeado su vida desde que era pareja del astro colombiano, Ospina ha demostrado que se puede tener presencia sin necesidad de escándalos.

Hoy, convertida en una empresaria reconocida, madre dedicada y mujer resiliente, su historia conecta con muchas otras mujeres que enfrentan desafíos similares, aunque fuera del foco público.

Lejos de alimentar el morbo o las polémicas, Daniela ha optado por compartir sus vivencias con una narrativa de crecimiento y aprendizaje . El comentario de su hija, por ejemplo, lo interpreta no como una anécdota aislada, sino como un símbolo de avance, de cómo cada paso, por pequeño que parezca, tiene valor.

Y quizás ese sea el verdadero mensaje detrás de su testimonio: que la validación más importante no viene de los titulares ni de las redes sociales , sino de quienes más amamos. Que detrás de una madre que tropieza con un idioma nuevo, hay una mujer que sigue adelante, no por aplausos, sino por amor.

