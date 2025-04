Daniela Ospina revela oscuro episodio que vivió en España; hasta la tildaron de travesti

En un relato cargado de honestidad y fortaleza, Daniela Ospina , reconocida empresaria y exjugadora de voleibol, compartió uno de los capítulos más duros de su vida: su estancia en España durante la relación que s ostuvo con el futbolista James Rodríguez, cuando este jugaba en el Real Madrid.

La entrevista fue concedida al estilista y presentador Jomari Goyso en su pódcast Sin Rodeo , donde la antioqueña no dudó en contar lo que hasta ahora había mantenido en silencio.

“La prensa me dio muy duro. Me tildaron de travesti, de fea… Fue muy fuerte”, confesó Ospina. Aunque destacó su cariño por España como país, aseguró que el trato de los medios fue despiadado y, por momentos, insoportable. “A veces lo recuerdo y me pregunto: ‘¿cómo no caí en depresión?’”, agregó.

Daniela tenía poco más de 20 años cuando aterrizó en Madrid, sin preparación mediática ni estrategias para lidiar con la exposición pública. “Siempre he sido una mujer de carácter, pero lo que viví en España ha sido de lo más difícil que me ha tocado enfrentar”, reconoció con voz firme.

La empresaria colombiana, también hermana del arquero David Ospina, fue una figura constante en la prensa de entretenimiento y deportiva debido a su vínculo con dos de los nombres más conocidos del país.

Sin embargo, más allá del brillo de las cámaras, hubo una cara oscura de su fama: los ataques personales.

“Recibí muchas críticas por mi físico, por mi forma de ser. Sentí que no se me valoraba como persona”, expresó. El escrutinio, lejos de desaparecer, aumentó tras su separación de James Rodríguez, cuando decidió comenzar una nueva vida junto al actor venezolano Gabriel Coronel.

Pero no todo fue negativo durante su paso por tierras europeas. Ospina reveló que en medio de ese caos mediático empezó a gestar un proyecto personal que más tarde se convertiría en su carta de presentación como empresaria: su marca de ropa deportiva.

Daniela Ospina, empresaria colombiana Foto: Instagram @daniela_ospina5

“Me gradué en Administración de Empresas virtualmente y cuando terminé, me pregunté: ‘¿ahora qué sigue?’”, recordó.

Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa. En paralelo a su separación y al desafío de criar sola a su hija Salomé , encontró en el emprendimiento una vía para canalizar su energía. “No fue algo que surgió de la noche a la mañana.

Fueron meses de trabajo duro, pero eso me mantuvo enfocada y con metas claras”, dijo.

A lo largo de los años, Daniela ha consolidado su faceta como madre, emprendedora y figura de inspiración . Hoy, desde un lugar más sereno, valora las lecciones que dejó aquella tormentosa etapa en España. “Lo de entonces no lo habría manejado igual ahora. Era muy joven, no tenía las herramientas que tengo hoy”, reflexionó.

A pesar de todo, Ospina no guarda rencor. De hecho, señala que el amor por la cultura y la estética española influyó positivamente en el desarrollo de su línea de ropa, la cual se ha enfocado en el bienestar, la moda y el estilo de vida saludable.

Con una voz empoderada y un mensaje claro, Daniela concluyó: “No se trata de lo que digan los demás, sino de no perder tu autenticidad. Esa ha sido mi mayor lección”.

