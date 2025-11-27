Lo que hallaron en la habitación del capitán tras el caso del Cantón Norte

El caso que tiene en alerta al Cantón Norte comenzó minutos después de las 8:00 de la noche del 26 de noviembre, cuando varios disparos se escucharon dentro de las instalaciones militares en Bogotá. La patrulla que estaba de turno corrió directo hacia el parqueadero cercano al casino de oficiales, donde quedó en evidencia una escena que marcaría profundamente a la institución: dentro de un carro gris estaban sin vida la subteniente María Mora y el capitán Pablo Masmela.

Desde el primer momento, el Ejército confirmó que se trataba de “hechos de carácter personal” y que las verificaciones iniciales apuntaban a que ambos oficiales se encontraban dentro del vehículo antes de que todo se saliera de control. La Policía Nacional y el CTI se encargaron de las diligencias urgentes, asegurando el área y empezando la línea de tiempo de lo ocurrido dentro del batallón.

Ese miércoles, la subteniente tenía planes personales fuera de la unidad. Varios reportes aseguraron que pretendía asistir a un concierto en el Movistar Arena, al que iría acompañada del capitán. El oficial había terminado recientemente un curso para ascender y, según fuentes cercanas, ambos habían acordado encontrarse.

Una vez dentro del carro gris, la conversación tomó un rumbo inesperado. Las primeras versiones hablan de un cruce de palabras fuerte, lo que habría desencadenado la situación que alertó a toda la guarnición. Cuando los militares llegaron al punto, el carro ya estaba cerrado y los cuerpos yacían allí.

El Ejército emitió un comunicado explicando que, al escuchar las detonaciones, se activaron de inmediato los protocolos internos y se dio aviso a la Policía. Los investigadores trabajaron durante toda la noche revisando el vehículo, el arma hallada en el interior y los registros de ingreso al parqueadero.

/Foto: Ejército Nacional

Lo que encontraron en la habitación en la que dormía el capitán

Dentro del alojamiento del capitán Pablo Masmela, los investigadores hallaron dos armas adicionales sobre la cama del oficial. El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, explicó que estas piezas ya están en proceso de rastreo para confirmar su procedencia, permisos y si estaban asignadas formalmente.

El general detalló que, además del arma encontrada inicialmente en el carro, estas otras dos deberán pasar por un análisis técnico para establecer si contaban con la documentación necesaria y si tenían algún historial previo dentro de la institución.

El comandante también recordó que, para ingresar a la Fuerza, todos los uniformados pasan por tamizajes médicos y psicológicos, además del acompañamiento interno disponible durante su carrera militar. Reiteró que la institución tiene una línea 24/7 para atender situaciones emocionales o solicitudes de apoyo.

El hallazgo en la habitación del capitán abrió un capítulo clave para los investigadores, que ahora trabajan en completar la secuencia final de esa noche dentro del Cantón Norte y en precisar cada elemento encontrado en la escena y en las zonas aledañas.