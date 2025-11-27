Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:¿GREEICY RENDÓN EMBARAZADA?
ÚLTIMA IMAGEN DE OFICIALES
WESTCOL HABLA DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / La cita a la que la subteniente nunca llegó: otro hombre la esperaba cerca del carro

La cita a la que la subteniente nunca llegó: otro hombre la esperaba cerca del carro

La subteniente María Mora iba a encontrarse con alguien esa noche en el Cantón Norte, pero nunca llegó a la cita. Este fue el acompañante que la esperaba y lo que se reveló sobre el carro donde ocurrió todo.

La subteniente María Mora no llegó a su cita: revelan quién la esperaba cerca
La subteniente María Mora no llegó a su cita: revelan quién la esperaba cerca
/Foto: Ejército Nacional
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

El caso de los dos oficiales hallados sin vida dentro de un carro gris en el Cantón Norte dio un giro importante con la revelación de un detalle que hasta ahora no había sido protagonista: la subteniente María Mora tenía una cita esa noche y la estaban esperando a pocos metros del vehículo.

Este nuevo ángulo ha generado atención porque cambia por completo la manera de reconstruir sus últimos pasos. No se trataba solo de una visita casual; la oficial tenía un compromiso pendiente con otra persona y nunca alcanzó a salir hacia ese encuentro.

Puedes leer: Él era Pablo Masmela, capitán del Ejército que apagó la vida de María Mora en Cantón Norte

Te puede interesar

  1. Revelan quién era la dueña del carro donde un capitán y su exnovia
    Revelan quién era la dueña del carro donde un capitán y su exnovia
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Revelan de quién era el carro donde ocurrió la muerte de dos oficiales en el Cantón Norte

  2. Fallecimiento de teniente y capitán en Cantón Norte
    Fallecimiento de teniente y capitán en Cantón Norte
    / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Giro en caso Cantón Norte: otra mujer y supuesta infidelidad habrían sido el detonante

La subteniente Mora había viajado desde Tolemaida a Bogotá para asistir a un concierto. Allí iba a reencontrarse con un teniente que, según información revelada por Blu Radio, ya estaba listo para salir con ella. Incluso permanecía cerca del parqueadero del batallón Córdoba, esperando que ella bajara del carro gris para dirigirse juntos al evento.

Dentro de la guarnición, antes de llegar a esa cita, la subteniente entró a una cafetería donde coincidió con el capitán Pablo Masmela, con quien había terminado una relación sentimental. Compañeros de ambos contaron que ella aceptó hablar unos minutos con él antes de irse al encuentro que tenía programado.

Lo que nadie imaginaba es que esa charla dentro del vehículo sería el punto final antes de la tragedia.

Publicidad

Puedes leer: Filtran imágenes de oficiales fallecidos en Cantón Norte; aumenta versión de caso pasional

Revelan quién era la dueña del carro donde un capitán y su exnovia
Revelan quién era la dueña del carro donde un capitán y su exnovia
/Foto: redes sociales

Publicidad

El acompañante que esperaba y lo que vio desde la distancia

El oficial que iba a acompañarla al concierto estaba muy cerca del sitio donde todo ocurrió, pero hasta el momento no ha entregado ninguna declaración pública. Ese silencio ha generado expectativa, pues su versión podría aclarar qué tan cerca estuvo de la escena y qué alcanzó a percibir de los minutos previos.

Lo que sí está confirmado es que no era la única persona alrededor. Dentro del carro gris estaba una compañera de la subteniente, ubicada en la parte trasera, quien presenció lo ocurrido desde adentro. Su testimonio ha sido clave para reconstruir los primeros hechos.

Una de las preguntas más repetidas desde que se conoció la noticia era quién era el propietario del vehículo. Ya hay claridad: el carro pertenecía a la subteniente María Mora.

Esta información coincide con los reportes del Ejército y del CTI, que llegaron al lugar tras recibir un aviso por radio sobre detonaciones dentro del parqueadero del batallón. Al llegar, encontraron a los dos oficiales sin vida en el interior y comenzaron de inmediato las diligencias técnicas y la revisión del arma encontrada en el vehículo.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muerte de mujer

Ejército Nacional

Violencia contra mujeres