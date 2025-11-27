La cita a la que la subteniente nunca llegó: otro hombre la esperaba cerca del carro

El caso de los dos oficiales hallados sin vida dentro de un carro gris en el Cantón Norte dio un giro importante con la revelación de un detalle que hasta ahora no había sido protagonista: la subteniente María Mora tenía una cita esa noche y la estaban esperando a pocos metros del vehículo.

Este nuevo ángulo ha generado atención porque cambia por completo la manera de reconstruir sus últimos pasos. No se trataba solo de una visita casual; la oficial tenía un compromiso pendiente con otra persona y nunca alcanzó a salir hacia ese encuentro.

La subteniente Mora había viajado desde Tolemaida a Bogotá para asistir a un concierto. Allí iba a reencontrarse con un teniente que, según información revelada por Blu Radio, ya estaba listo para salir con ella. Incluso permanecía cerca del parqueadero del batallón Córdoba, esperando que ella bajara del carro gris para dirigirse juntos al evento.

Dentro de la guarnición, antes de llegar a esa cita, la subteniente entró a una cafetería donde coincidió con el capitán Pablo Masmela, con quien había terminado una relación sentimental. Compañeros de ambos contaron que ella aceptó hablar unos minutos con él antes de irse al encuentro que tenía programado.

Lo que nadie imaginaba es que esa charla dentro del vehículo sería el punto final antes de la tragedia.

Revelan quién era la dueña del carro donde un capitán y su exnovia /Foto: redes sociales

El acompañante que esperaba y lo que vio desde la distancia

El oficial que iba a acompañarla al concierto estaba muy cerca del sitio donde todo ocurrió, pero hasta el momento no ha entregado ninguna declaración pública. Ese silencio ha generado expectativa, pues su versión podría aclarar qué tan cerca estuvo de la escena y qué alcanzó a percibir de los minutos previos.

Lo que sí está confirmado es que no era la única persona alrededor. Dentro del carro gris estaba una compañera de la subteniente, ubicada en la parte trasera, quien presenció lo ocurrido desde adentro. Su testimonio ha sido clave para reconstruir los primeros hechos.

Una de las preguntas más repetidas desde que se conoció la noticia era quién era el propietario del vehículo. Ya hay claridad: el carro pertenecía a la subteniente María Mora.

Esta información coincide con los reportes del Ejército y del CTI, que llegaron al lugar tras recibir un aviso por radio sobre detonaciones dentro del parqueadero del batallón. Al llegar, encontraron a los dos oficiales sin vida en el interior y comenzaron de inmediato las diligencias técnicas y la revisión del arma encontrada en el vehículo.