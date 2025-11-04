Ricardo Montaner anuncia gira mundial y Colombia será parte de su recorrido

El cantante venezolano-argentino Ricardo Montaner oficializó su regreso a los escenarios con la gira mundial “El Último Regreso Tour”.

El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un video con imágenes de su trayectoria acompañado del mensaje: “Mi espera terminó. Nos vemos en El último regreso”. La gira recorrerá diversas ciudades de América y Europa.



La gira incluirá presentaciones en Argentina, México, Estados Unidos, España y otros países europeos. En América Latina, Montaner pasará por Buenos Aires, Ciudad de México, Miami, Bogotá y Bucaramanga, entre otras ciudades. El recorrido está organizado para cubrir escenarios de gran capacidad y ofrecer espectáculos con producción completa y repertorio de éxitos.

¿Cuáles son las fechas confirmadas de Ricardo Montaner en Colombia?

En Colombia, las presentaciones confirmadas son las siguientes:

9 de abril de 2026: Movistar Arena, Bogotá

11 de abril de 2026: Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones, Bucaramanga

La venta de entradas se realizará en dos fases: la preventa exclusiva Movistar será del 4 al 6 de noviembre de 2025, y la venta general comenzará el 6 de noviembre a las 10:00 a.m. La información sobre precios y ubicaciones estará disponible en los portales oficiales de venta.

La gira contará con una escenografía completa, iluminación profesional, sonido de alta calidad y soporte técnico para asegurar la correcta ejecución de cada concierto. Cada presentación tendrá un tiempo aproximado de dos horas, en las que se interpretarán los grandes éxitos de su carrera y canciones recientes.

¿Cuál podría ser el setlist de la gira de Ricardo Montaner en Colombia 2026?

Ricardo Montaner incluirá en su repertorio canciones como “Tan Enamorados”, “La Cima del Cielo”, “Me Va a Extrañar” y otros clásicos que forman parte de su trayectoria de más de 40 años. Se esperan colaboraciones en algunos conciertos, con artistas invitados según cada ciudad, siguiendo el formato de la gira internacional.

Los boletos estarán disponibles a través de los canales oficiales de venta. La preventa permitirá a los usuarios registrados en Movistar adquirir sus entradas antes de la apertura de la venta general. Se espera que la demanda sea alta, por lo que los interesados deben estar atentos a los horarios de venta para asegurar su ubicación.

