Ricardo Montaner denuncia vandalismo en su casa y publica foto de los responsables

Ricardo Montaner, el carismático cantante, no ha dudado en hacer pública una situación que lo dejó más que preocupado: su propiedad en Samaná, República Dominicana, fue vandalizada por un grupo de personas.

A través de Instagram Stories, el intérprete de 'Me va a extrañar' no solo denunció los daños, sino que también exhibió a los presuntos responsables de este acto, que no mostraron ni una pizca de arrepentimiento.

En su cuenta de Instagram, Montaner compartió imágenes que muestran la propiedad de su familia con un muro completamente pintado de color rojo, un acto que claramente demuestra la falta de respeto hacia su patrimonio.

Con un tono serio, escribió: "Vandalismo en nuestra propiedad de #Samana" y publicó las fotos que documentan los daños. La propiedad en Samaná, un paraíso caribeño donde Montaner y su familia disfrutan de los mejores paisajes, se convirtió en el centro de atención tras estos incidentes.

Pero lo más impactante no fue solo el daño físico, sino también la actitud de los responsables. En una de las publicaciones, Montaner mostró una imagen de la presunta autora intelectual del vandalismo, una mujer que, lejos de mostrar arrepentimiento, posó sonriente ante la cámara.

Según Montaner, ella se llama Estela, y su actitud ante el daño causado fue inquietante. “La persona que posa para la foto, y que luce feliz al dañar nuestra casa, se llama Estela”, escribió el cantante. La imagen de esta mujer riendo ante el daño a la propiedad dejó en shock a muchos seguidores, quienes no tardaron en cuestionar sus motivos.

Hasta ahora, los motivos detrás de este vandalismo no han sido claros. Algunos rumores indican que la situación podría tener que ver con un conflicto por el terreno que los Montaner poseen en la zona, ya que al parecer algunas personas creen que la familia del cantante habría invadido una playa pública. Sin embargo, todo esto sigue siendo incierto, y muchos seguidores piden más detalles sobre lo ocurrido.

El hecho ha generado revuelo en redes sociales, donde muchos cuestionan el comportamiento de los responsables y piden que se aclare toda la historia. Si bien algunos consideran que 'Estela' podría haber tenido razones personales para llevar a cabo su acto, otros se muestran indignados por su actitud sonriente y el daño causado.

