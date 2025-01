Mujer se somete a aumento de glúteos y es encontrada sin vida en su casa

La vida de Adriana Barros Lima Laurentino , una mujer de 46 años, dio un giro fatal tras someterse a un procedimiento estético en Brasil. La intervención, que prometía mejorar la apariencia de sus glúteos, terminó con su muerte horas después, cuando fue hallada sin vida en su baño. Un shock séptico fue el diagnóstico oficial, pero la familia de Adriana no duda en señalar que la causa de su muerte fue la mala praxis médica.

Publicidad

Adriana, quien llevaba un estilo de vida saludable y era una mujer activa, se realizó una “armonización de glúteos” en la clínica Bodyplastia en Recife, el sábado previo a su muerte. La idea era ganar volumen y reducir la flacidez, un procedimiento aparentemente sencillo.

Sin embargo, todo salió mal. Pocos momentos después de ser dada de alta, Adriana comenzó a quejarse de un dolor intenso. Fue entonces cuando sus familiares aseguran que el médico Marcelo Alves Vasconcelos usó una sustancia prohibida , el polimetacrilato de metilo o PMMA, conocido por sus graves complicaciones a largo plazo.

Publicidad

La autopsia reveló que la mujer murió debido a un “shock séptico” y a una “infección del tracto urinario”. Su prima, Rita de Cássia Barros, no entendía cómo una mujer sana, que entrenaba a diario y nunca había tenido problemas graves de salud, pudo perder la vida tan rápidamente después de un procedimiento estético. "Era una persona llena de sueños, cuidándose a sí misma, y esto le quitó la vida", expresó entre lágrimas.

El Consejo Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) reaccionó rápidamente, enviando una inspección a la clínica y confirmando que el médico involucrado no está registrado y que el lugar no era adecuado para la intervención. La indignación crece al saberse que el PMMA, un material no reabsorbible, está prohibido por la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBCP) debido a los riesgos que conlleva, incluyendo nódulos, necrosis tisular e incluso la muerte.

Por su parte, la clínica B odyplastia se deslindó de cualquier responsabilidad, afirmando que no existe relación entre el procedimiento y la muerte de Adriana. Según ellos, todos los pacientes firman un consentimiento informado y la bioplastia glútea fue realizada con los más altos estándares de seguridad. Sin embargo, los familiares de la víctima alegan que nunca fueron informados del uso del PMMA. Además, la falta de apoyo de la clínica tras el trágico suceso deja un sabor amargo en la familia. "Intentamos comunicarnos, pero no recibimos ninguna respuesta", contó Rita, quien solo exige respuestas y justicia.

Publicidad

Puedes ver | Puedes ver | Predicciones de Daniel Daza para 2025