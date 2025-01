VIDEO: Ricardo Montaner y Camilo de Yo Me Llamo sorprenden con su físico

La décima temporada de Yo Me Llamo, el popular reality de Caracol Televisión, ha llegado con todo: nuevos jurados, innovadores personajes y, como siempre, imitadores dispuestos a sorprender al público con su destreza vocal y su capacidad para emular a los artistas más populares.

Este año, los concursantes deben ir más allá de la imitación vocal, ya que el programa exige un cambio total, que va desde la apariencia física hasta la actitud del artista que deben replicar.

Entre las novedades más destacadas, resalta la incorporación de dos figuras que rápidamente captaron la atención del público. Uno de ellos es Armonio, una inteligencia artificial que se ha convertido en el compañero perfecto para coordinar audiciones y aportar datos históricos sobre los artistas.

Por otro lado, el imponente “Búfalo”, reconocido como el hombre más fuerte de Colombia , se encarga de garantizar el orden en el escenario, actuando como un guardián que no tolera a los participantes que no cumplen con los estándares del show.

Sin embargo, las sorpresas no se limitan a la parte tecnológica o física del programa. En los primeros episodios, un imitador de Ricardo Montaner sorprendió a los jurados no solo por su destreza vocal, sino también por su increíble parecido físico con el cantante venezolano.

A pesar de la sorpresa visual, los jueces no quedaron convencidos con la interpretación del participante. Amparo Grisales, conocida como la ‘diva de divas’, no dudó en expresar su desagrado, asegurando que aunque el imitador se asemejaba físicamente a Montaner, su tono de voz no era el adecuado.

Por su part e, Rey Ruiz fue más directo, afirmando que no veía la similitud en ningún aspecto. Sin embargo, la audición no pasó desapercibida para los televidentes, quienes pudieron disfrutar del momento.

Otra de las grandes sorpresas de esta temporad a fue la aparición de un imitador de Camilo, quien se presentó junto al imitador de Ricardo Montaner, con un impresionante parecido con el cantante.

Al principio, Laura Acuña se mostró sorprendida y, tras algunas preguntas , descubrió que el hombre en cuestión era, de hecho, su yerno. Mientras el imitador de Montaner se preparaba para su presentación, el imitador de Camilo esperaba tras bambalinas.

La competencia en Yo Me Llamo no es nada sencilla. Para lograr una de las codiciadas estrellas que les permita avanzar en el programa, los imitadores deberán superar rigurosas pruebas que no solo involucran su capacidad vocal, sino también una transformación total que se acerca a la perfección de sus ídolos.

¿Cuánto ganará el mejor imitador de Yo Me Llamo?

El premio al mejor imitador de esta temporada será una recompensa de 500 millones de pesos, además de los 1.100 millones de pesos adicionales distribuidos entre los participantes destacados a lo largo del programa.

Los fanáticos de Yo Me Llamo pueden seguir el programa en vivo a través de Caracol Televisión y su plataforma en línea , Caracoltv.com. Además, los momentos más sorprendentes y destacados estarán disponibles en el canal de YouTube del programa para revivir las mejores presentaciones.

