La Kalle  / Wisin & Yandel

Wisin & Yandel

    Marc Anthony y Wisin llegan al #1 tropical en Colombia
    /Foto: Cortesía
    Música

    Marc Anthony y Wisin hacen historia en Colombia con 'Que Me Quiera Má'

    Marc Anthony y Wisin conquistan el primer lugar del listado tropical en Colombia con 'Que Me Quiera Má', una fusión que une la salsa y el ritmo urbano con sello latino.

  • Carlos Vives
    Tomada de: Instagram Claudia Elena Vásquez
    Farándula

    Carlos Vives confiesa que su esposa Claudia Elena Vásquez salvó su carrera

    El cantante Samario reconoce a su esposa como su polo a tierra, no sólo en el campo sentimental sino también en el profesional

    Yandel y Vico C se presentarán en Premios Tu Música Urbano
    /Fotos: AFP (composición La Kalle)
    Música

    Yandel y Vico C actuarán en la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano

    Las dos leyendas del género urbano pondrán a bailar y cantar a los amantes del reguetón, combinando la nueva y la vieja escuela.

  • Yandel
    Tomada de: Instagram de Yandel
    Farándula

    Yandel reveló la cantidad de veces que tiene relaciones sexuales a la semana

    La respuesta del artista le generó gracia al presentador que le preguntó al respecto

  • natti natasha.jpg
    Natti Natasha
    / Foto: AFP
    Música

    Latin AMAs: Natti Natasha, Pitbull, Wisin y David Bisbal actuarán en la ceremonia

    Las nominaciones a estos premios se basan en la transmisión, las ventas, las giras e incluso los datos de interacciones en las redes sociales.

    Wisin y Yandel anuncian última gira
    /Foto: Instagram @wisinyyandel
    Música

    Wisin y Yandel finalizan su despedida con récord de conciertos en Puerto Rico

    Los artistas alcanzaron otro hito con estas 14 actuaciones, ya que ha sido la primera vez que un artista logra realizar 39 presentaciones en el recinto más importante de Puerto Rico.

    Wisin y Yandel anuncian última gira
    /Foto: Instagram @wisinyyandel
    Música

    Wisin y Yandel se preparan para comenzar con su gira "La última misión"

    En el último concierto el dúo despedirá el 2022 junto con sus seguidores.

  • Nodal
    Captura de pantalla: Video Youtube
    Farándula

    Christian Nodal y su novia se dejaron ver de nuevo muy 'acarameladitos' en un concierto

    La rapera argentina le bailó de manera muy sensual en varias ocasiones

  • 24574_Carolina Cruz // FOTO: Instagram
    “Eres una tortura en cuarentena", le dicen a Carolina Cruz por sexy foto en tanga
    Carolina Cruz // FOTO: Instagram
    Música

    VIDEO: Carolina Cruz se gozó concierto de Wisin y Yandel en Bogotá con muy buena compañía

    La presentadora destacó el talento de los puertorriqueños y los catalogó de "insuperables".

  • 12884_La Kalle - Wisin y Yandel - AFP
    Música

    Premios Juventud: Wisin y Yandel recibirán el reconocimiento como "agentes de cambio"

    El icónico dúo de reguetón tiene, además, tres nominaciones en esta edición de los Premios Juventud.

