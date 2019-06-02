La Kalle Wisin & Yandel
Wisin & Yandel
-
Marc Anthony y Wisin hacen historia en Colombia con 'Que Me Quiera Má'
Marc Anthony y Wisin conquistan el primer lugar del listado tropical en Colombia con 'Que Me Quiera Má', una fusión que une la salsa y el ritmo urbano con sello latino.
-
Carlos Vives confiesa que su esposa Claudia Elena Vásquez salvó su carrera
El cantante Samario reconoce a su esposa como su polo a tierra, no sólo en el campo sentimental sino también en el profesional
-
Yandel y Vico C actuarán en la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano
Las dos leyendas del género urbano pondrán a bailar y cantar a los amantes del reguetón, combinando la nueva y la vieja escuela.
-
Yandel reveló la cantidad de veces que tiene relaciones sexuales a la semana
La respuesta del artista le generó gracia al presentador que le preguntó al respecto
-
Latin AMAs: Natti Natasha, Pitbull, Wisin y David Bisbal actuarán en la ceremonia
Las nominaciones a estos premios se basan en la transmisión, las ventas, las giras e incluso los datos de interacciones en las redes sociales.
-
Wisin y Yandel finalizan su despedida con récord de conciertos en Puerto Rico
Los artistas alcanzaron otro hito con estas 14 actuaciones, ya que ha sido la primera vez que un artista logra realizar 39 presentaciones en el recinto más importante de Puerto Rico.
-
Wisin y Yandel se preparan para comenzar con su gira "La última misión"
En el último concierto el dúo despedirá el 2022 junto con sus seguidores.
-
Christian Nodal y su novia se dejaron ver de nuevo muy 'acarameladitos' en un concierto
La rapera argentina le bailó de manera muy sensual en varias ocasiones
-
VIDEO: Carolina Cruz se gozó concierto de Wisin y Yandel en Bogotá con muy buena compañía
La presentadora destacó el talento de los puertorriqueños y los catalogó de "insuperables".
-
Premios Juventud: Wisin y Yandel recibirán el reconocimiento como "agentes de cambio"
El icónico dúo de reguetón tiene, además, tres nominaciones en esta edición de los Premios Juventud.