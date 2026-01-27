Sebastián Villalobos habla de su alejamiento de YouTube y las razones detrás de su decisión

Durante su entrevista para El Klub de La Kalle, Sebastián Villalobos explicó que decidió alejarse de YouTube debido al agotamiento mental provocado por la presión de crear contenido basado en polémicas y controversias, algo que no representaba la esencia original de su canal.

Así mismo, explicó que su contenido sigue estando presente por sus seguidores, pese a eso, el influenciador comentó que desde su posición sintió que la plataforma cambió hacia un rumbo con el que ya no se sentía identificado.

Puedes leer: Sebastián Villalobos revela el valor de su primer cheque con YouTube: ¿fue mucho dinero?



Sebastián comentó que su punto de quiebre ocurrió alrededor de 2019. En ese momento, la tendencia de la plataforma exigía a los creadores generar drama para mantenerse relevantes, algo que él simplemente no estaba dispuesto a hacer, debido a los diferentes compromisos que estaba adquiriendo.



Por otro lado, explicó que estaba cansado de la controversia y la pelea que dominaba YouTube, tanto es así que se refirió que los nuevos creadores de TikTok e Instagram trajo una dinámica de "peleo contigo para que ambos nos sigan".



¿Qué más mencionó Sebastián Villalobos sobre su alejamiento de YouTube?

Otro factor determinante de Sebastián Villalobos sobre su deseo de dar un respiro de esta plataforma, es su intención de compartir su pasión por la música y proteger su vida privada. Él mencionó que durante mucho tiempo se sintió abrumado por el nivel de atención y la pérdida de su intimidad.

Puedes leer: Fallece integrante de Betty la fea; amigos y colegas le dieron el último adiós

Recordó con molestia cómo algunos medios hicieron pública su relación sentimental de aquel entonces sin su consentimiento, tras haberla mantenido en secreto por 10 meses. "Yo dije 'no, yo no quiero estar como ya presente ahí'. Y realmente empecé a subir mi música".

Publicidad

A pesar de su alejamiento, recientemente subió un video para dar la noticia de que sería padre. Sebastián sintió que le debía esta actualización a YouTube porque la plataforma y sus seguidores lo acompañaron en las etapas más importantes de su vida.

Publicidad

Hoy, su enfoque ha cambiado radicalmente, debido a que recientemente se encuentra enfocado en su nuevo podcast para papás, donde busca eliminar mitos sobre la paternidad en sociedades como la colombiana.

Mira la entrevista aquí: Sebastián Villalobos revela cuánto ganó la primera vez que YouTube le pagó: “Me sentía proveedor”