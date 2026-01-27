Sebastián Villalobos revela el valor de su primer cheque con YouTube: ¿fue mucho dinero?

Sebastián Villalobos pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló varios aspectos sobre su vida y sus motivaciones para hacer contenido en redes sociales. De igual forma, confesó cuál fue su primer pago oficial por parte de YouTube, donde este afirma que fue el mínimo de la plataforma en aquel entonces.

El creador de contenido afirmó que la suma fue de 100 dólares, el valor más corto que tiene la plataforma en aquel entonces para emitir un cobro. Pese a que hoy en día se manejan cifras astronómicas, ese primer "chequecito" tuvo un valor emocional incalculable, dado que como él lo mencionó fue marcando el inicio de su carrera como proveedor de su hogar “Me sentía proveedor”.

De igual forma, para Sebastián, recibir ese dinero no fue solo un logro financiero, sino un respiro en medio de una situación personal y familiar compleja. Según relató en ese ingreso, el dinero se destinó de inmediato a las necesidades básicas de su casa.



Al punto que mencionó que compró artículos de primera necesidad como huevos, leche y pan. “Nunca se me olvida porque pues yo sí había pasado momentos muy complicados". Además explicó cómo tuvo que convencer a su mamá para dejarlo trabajar en esta plataforma.



¿Cómo convenció a su mamá Sebastián Villalobos?

Antes de ver ese primer fruto económico, el creador de contenido decidió convencer a su madre de que internet era el futuro. Mientras cursaba grado 11, veía cómo a otros creadores les pagaban por dar charlas en colegios, lo que lo llevó a pedirle a su mamá que lo sacara de estudiar para dedicarse de lleno a esto.

Pese a esta petición, explicó que su mamá lo obligó a terminar el bachillerato, decisión que hoy Sebastián agradece profundamente: "Es de las mejores cosas pues que me ha pasado porque imagínense yo en este momento sin siquiera un cartón de bachillerato". Pese a esto, también comentó que detrás de este pago ocurrieron varias cosas.

El influenciador explicó que cuando llegó ese primer pago, estaba atravesando varias crisis, una donde sentía que las personas con las que había empezado a crear contenido lo habían traicionado, así mismo, había terminado una relación sentimental.

Asimismo, afirmó que antes de triunfar en redes, buscó empleo en tiendas de ropa y cadenas de comida rápida, pero fue rechazado en todos lados por tener solo 17 años y no contar con libreta militar.

