Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
MURIÓ SALVO BASILE
MARÍA FERNANDA CABAL RENUNCIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Karol G publica curioso mensaje tras su ruptura con Feid y desata oleada de especulaciones

Karol G publica curioso mensaje tras su ruptura con Feid y desata oleada de especulaciones

Tras confirmarse la separación de los artistas, una publicación de la cantante que generó muchas interpretaciones y comentarios en redes sociales.

Karol G y Feid
Karol G publica mensaje en redes tras su ruptura con Feid: “Disfrutando la tormenta”
Foto: AFP, redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

La cantante colombiana Karol G regresó a sus redes sociales con una publicación que generó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores, justo después de que se confirmara por parte de medios, su ruptura con el reguetonero Feid tras casi tres años de relación.

La imagen compartida por la artista muestra una botella de tequila colocada sobre un fondo de nieve, acompañada de la frase “Disfrutando la tormenta”, lo que muchos usuarios de redes interpretaron como un mensaje simbólico sobre el momento que vive.

Lee también: VIDEO: Karol G, la gran sorpresa en concierto de Bad Bunny y generó euforia su reaparición

¿Karol G y Feid se separaron?

La separación entre Karol G y Feid fue confirmada recientemente por el medio estadounidense TMZ, que aseguró que la relación llegó a su fin después de varios meses de especulación y ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales y eventos públicos.

Pese a la confirmación, ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones oficiales sobre los motivos del fin de su vínculo. Las fuentes cercanas mencionaron que la ruptura fue amistosa y respetuosa, aunque muchos seguidores quedaron sorprendidos tras varios meses de rumores sin una confirmación clara.

Antes de esta confirmación, tanto Karol G como Feid habían disminuido las publicaciones juntos y dejaron de aparecer como pareja en eventos importantes, lo que alimentó la especulación sobre su estado sentimental desde finales de 2025.

Te puede interesar:

  1. Greeicy Rendón revela con cuál famosa haría un trío con Mike Bahía; es una cantante
    Greeicy Rendón revela con cuál famosa haría un trío con Mike Bahía; es una cantante
    Foto: Redes de Geeicy Rendón
    Farándula

    Greeicy Rendón revela con cuál famosa haría un trío con Mike Bahía; es una cantante

  2. Cambio de look de Karol G
    Karol G reaparece con cambio de look
    Foto: AFP
    Farándula

    Karol G reaparece tras supuesta ruptura con Feid; está irreconocible

Karol G publica mensaje tras ruptura con Feid
Publicación de Karol G desata especulaciones entre seguidores
Foto: @karolg

Puedes leer: Letra de canción 'Cambiaré', de Feid y Luis Fonsi; hablaría de ruptura con Karol G

La publicación de Karol G del 25 de enero, con la frase “Disfrutando la tormenta”, fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta a este cambio en su vida personal.

Publicidad

Algunos seguidores vieron esa frase como una manera de mostrar fortaleza y resiliencia frente a momentos difíciles, mientras que otros la consideraron un indicio de que está afrontando la situación con actitud positiva.

La publicación ocurrió poco antes de una presentación de Karol G junto al artista Bad Bunny, lo que también generó comentarios sobre su estado de ánimo y profesionalismo en este momento de transición.

Puedes ver:

  1. Karol G y Feid terminan su relación
    Karol G y Feid terminan su relación
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Karol G y Feid terminaron su relación tras tres años de noviazgo

  2. El impresionante cambio de Anuel AA que encendió las redes sociales.jpg
    El impresionante cambio de Anuel AA que encendió las redes sociales
    Foto: Instagram: @anuel
    Farándula

    ¿Qué le pasó a Anuel AA? El ex de Karol G preocupa por su cambio físico extremo

Publicidad

La aparición sorpresa de Karol G junto a Bad Bunny en Medellín

El pasado 25 de enero de 2026, Bad Bunny cerró su gira Debí Tirar Más Fotos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín con un concierto a estadio lleno. Aunque no se había anunciado ningún artista invitado, el público quedó sorprendido cuando Karol G apareció en el escenario para acompañar al puertorriqueño.

La cantante regresó a los escenarios colombianos para interpretar 'Ahora me llama', canción que comparte con Bad Bunny y cuyo mensaje gira en torno a la soltería y una nueva etapa personal. Su presencia causó emoción entre los asistentes, ya que llevaba un tiempo sin presentaciones en vivo.

Durante su aparición, Karol G hizo referencias que muchos interpretaron como una alusión directa a la soltería, lo que reforzó los rumores sobre el fin de su relación con Feid. Mientras algunos aseguraban que el artista también estaba en Medellín, se conoció que se encontraba en París, lejos del evento.

La presentación se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto y reavivó las especulaciones en redes sociales sobre la situación sentimental de la artista, a la espera de que se conozcan nuevos detalles sobre lo ocurrido entre ambos cantantes.

Mira también: Karol G y Feid terminaron su relación tras tres años de noviazgo

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Karol G

Feid

Redes sociales

Viral