Shakira celebró por todo lo alto los 13 años de su hijo Milán; imágenes de la fiesta

La cantante Shakira celebró el cumpleaños número 13 de su hijo mayor, Milan Piqué, con una fiesta familiar inspirada en el fútbol, deporte que el adolescente disfruta desde pequeño. La artista compartió varios detalles del evento a través de sus historias en redes sociales, donde se observa la decoración temática y el ambiente de la celebración.

Milan cumplió 13 años el 22 de enero de 2026, y su madre organizó una fiesta que reflejó su interés por el fútbol. La decoración estuvo centrada en balones, camisetas de selecciones y elementos alusivos al deporte.

El pastel fue uno de los detalles más comentados, debido a que estaba diseñado como un campo de fútbol con una figura que representaba al propio Milan vestido con los colores de la selección de Colombia.



Así fue la celebración del cumpleaños de Milán, hijo de Shakira

En uno de los videos publicados por Shakira, se escucha el diálogo entre madre e hijo mientras exploraban los dulces decorados con camisetas de diferentes selecciones. Milan se mostró entusiasmado por los detalles y expresó su emoción por las galletas y decoraciones que podrán decorar su habitación más adelante.

La cantante también agregó un mensaje sobre el pastel en sus redes sociales, destacando que eligió vestir al personaje central con la camiseta de la selección colombiana y el número de su futbolista favorito, una forma de resaltar las raíces colombianas y la identidad deportiva del festejado.

Cumpleaños Milán Foto: redes sociales

Además, la artista usó sus cuentas oficiales para compartir momentos del cumpleaños con sus seguidores, mostrando la decoración, el pastel y los detalles que conformaron la fiesta, sin exponer en exceso la intimidad del evento familiar. Las publicaciones recibieron reacciones y comentarios de admiradores que celebraron la cercanía entre madre e hijo.

La celebración también llamó la atención por el equilibrio entre una temática festiva y elementos culturales que reflejan una conexión con Colombia, país natal de la artista. Este tipo de detalles aportan un significado adicional para los seguidores de Shakira y de su familia en las plataformas digitales.

Fiesta de cumpleaños de Milán, hijo de Shakira Foto: redes sociales

La fiesta se produjo en un momento en el que Shakira combina su carrera musical con tiempo dedicado a su vida familiar. Tras el cierre de una gira exitosa en 2025, la cantante ha alternado compromisos profesionales con celebraciones personales y tiempo junto a sus hijos, incluyendo planes en estudio musical y actividades fuera de los escenarios.

El cumpleaños de Milan fue una oportunidad para celebrar el crecimiento del adolescente y compartir con familiares y amigos cercanos, marcando sus 13 años con una temática que combina diversión, deporte y elementos que reflejan sus intereses personales.

