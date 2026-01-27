Los Simpson lanza teoría sobre muerte de Karol G en febrero; genera temor en fans

Lo que comenzó como una celebración histórica en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde la música urbana alcanzó su punto máximo, se ha transformado en el epicentro de una de las teorías conspirativas más virales de los últimos tiempos.

La protagonista es Karol G, cuya reciente exposición pública ha reavivado una supuesta predicción de la serie Los Simpson que apunta a un desenlace fatal para la cantante colombiana.

Para entender el origen de este temor colectivo, es necesario remontarse al domingo 25 de enero de 2026. Esa noche, Bad Bunny cerraba con broche de oro su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour" en Medellín, consolidando a la ciudad como la capital mundial del género.



La gran sorpresa de la velada fue, sin duda, la reaparición de Karol G, quien se había mantenido alejada de los reflectores para concentrarse en proyectos personales y un retiro temporal de los escenarios.

La conexión entre ambos artistas fue electrizante. Interpretaron "Ahora me llama", el éxito de 2017 que impulsó sus carreras internacionales, inyectando una dosis de nostalgia pura a los miles de asistentes.

Sin embargo, fue precisamente esta exposición masiva la que parece haber activado las alarmas entre los seguidores de las teorías de Internet.

Según se comenta en diversas plataformas, la reaparición de la artista bajo tal magnitud de atención mediática coincide con una interpretación sombría de un episodio de la familia amarilla.

El núcleo de esta narrativa sostiene que Los Simpson, conocidos popularmente por su "habilidad" para anticipar eventos históricos y tragedias de figuras públicas, ya habrían marcado el destino de la intérprete de "Si antes te hubiera conocido".

De acuerdo con esta teoría conspirativa, en un fragmento de la serie aparece una cantante de perfil polémico y gran parecido físico con la colombiana, atravesando lo que presuntamente serían sus últimos instantes de vida.

Lo que ha generado mayor zozobra entre los creyentes de estas predicciones es la precisión de la fecha: el 8 de febrero.

Los defensores de esta idea aseguran que el programa logra adelantarse a la realidad de manera inexplicable, y que la reciente felicidad de verla en tarima junto a Bad Bunny podría verse truncada por este supuesto vaticinio.

Es vital recalcar que toda esta información circula bajo la premisa de teoría conspirativa y que los eventos descritos son presuntos, basados únicamente en especulaciones de usuarios en redes sociales que buscan patrones en la ficción animada.

Mientras las redes sociales debaten sobre la veracidad de estas señales, la realidad profesional de Karol G muestra a una artista en su mejor momento.

Durante el concierto en Medellín, no solo demostró que su conexión con el público sigue intacta, sino que su presencia fue el "punto final de una lista de invitados de lujo", superando incluso el impacto de artistas como Arcángel o Li Saumet en noches anteriores.

La gira de Bad Bunny, caracterizada por elementos icónicos como "La Casita", fue el escenario perfecto para que la paisa reafirmara su estatus como representante de la cultura latina a nivel mundial.

No obstante, el contraste entre su éxito rotundo y estas predicciones oscuras pone de manifiesto cómo la cultura popular contemporánea mezcla la admiración por los ídolos con el folklore digital de las profecías urbanas.

Por ahora, los seguidores de la "Bichota" prefieren quedarse con la imagen de su ídolo brillando en el Atanasio Girardot, esperando que, como en muchas otras ocasiones, las supuestas predicciones de Springfield no pasen de ser simples coincidencias interpretadas por la imaginación de Internet.

De cualquier modo, el próximo 8 de febrero será una fecha en la que muchos ojos estarán puestos sobre la estrella colombiana, no por un concierto, sino por el desenlace de esta viralizada leyenda urbana.

