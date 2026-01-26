Nicolás Arrieta es hijo de un reconocido político; así es su relación actual

Samuel Benjamín Arrieta Buelvas es el padre de Nicolás Arrieta, creador de contenido nacido en 1991 que se hizo conocido por su estilo directo en redes sociales. Aunque el nombre de Nicolás suele aparecer ligado a temas virales y claros debates de internet, detrás está un padre con un perfil muy distinto, tanto en formación como en carrera profesional.

Samuel Arrieta nació el 15 de marzo de 1964 en San Juan Nepomuceno, Bolívar y se formó como licenciado en Lingüística y Literatura en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Más adelante completó una maestría en Estudios Políticos en la Pontificia Universidad Javeriana, lo que le abrió puertas tanto en la academia como en la política nacional.

Desde muy joven estuvo vinculado a movimientos estudiantiles con impacto en cambios políticos de Colombia. Esto lo llevó a asumir cargos públicos de relevancia durante años, siendo concejal de Bogotá, senador de la República y presidente de comisiones que abordaron temas de derechos, salud pública y reformas fundamentales en el país.



¿Cómo es la relación entre Nicolás Arrieta y su papá Samuel Arrieta?

Aunque sus trayectorias parecen muy distintas, Samuel y Nicolás siempre han mantenido una relación basada en el respeto mutuo. El exsenador ha dicho que, aunque la vida de Nicolás está ligada a formatos modernos de comunicación y contenido digital, él respeta profundamente las diferencias generacionales y profesionales entre ambos.

Según entrevistas en medios colombianos, Samuel ha señalado que su vínculo familiar se caracteriza por una convivencia natural en la que cada uno sigue su propio camino.

Menciona que, con el paso del tiempo, la relación ha cambiado porque los hijos toman rutas más independientes a medida que crecen, construyen proyectos propios y buscan metas personales.

Él mismo hizo énfasis en que la carrera de su hijo, centrada en el entorno digital y la cultura de Internet, es un mundo muy distinto al suyo, y que por eso no mezclan política con contenido informativo o de entretenimiento.

Además, Samuel reconoce que Nicolás se ha forjado una identidad propia en el ambiente de creadores de contenido, algo que respeta aunque no condiciona su apoyo afectivo como padre.

En varias ocasiones, Nicolás ha hablado de su infancia y de cómo su interés por los medios digitales empezó desde joven. Contó que sus padres estuvieron separados desde antes de su nacimiento y que su padre estuvo presente en varios momentos de su vida, aunque no siempre compartían actividades o intereses.

Con el tiempo, Nicolás se consolidó como creador de contenido, estudió cine en Buenos Aires y construyó una carrera propia, ganando seguidores y participando en medios de comunicación nacionales. Su estilo directo y crítico lo llevó a espacios de debate digital y, en varias ocasiones, a la televisión.

Samuel Arrieta, por su parte, ha comentado con humor cómo al inicio no entendía los planes de su hijo en internet, pero siempre lo respaldó como padre, aun cuando su mundo profesional era muy distinto al del ambiente digital.

¿Quién es Nicolás Arrieta?

Nicolás Arrieta es un creador de contenido colombiano conocido en redes sociales por su estilo directo y por publicar sátiras políticas, opiniones fuertes y críticas sin filtro sobre temas de actualidad. Su forma de comunicar suele generar reacciones divididas, apoyo de algunos seguidores y rechazo de otros, lo que lo mantiene en constante conversación digital.

A lo largo de su carrera como influencer, su nombre también quedó ligado a varias polémicas públicas. Entre las más recordadas está un enfrentamiento físico con el creador de contenido conocido como La Liendra, hecho que circuló ampliamente en redes y medios digitales, lo que generó debate sobre los límites entre la confrontación verbal y la violencia fuera de cámara.

Otro momento que causó fuerte rechazo ocurrió cuando Nicolás apareció en un video golpeando con una mazorca a un vendedor ambulante durante una grabación. El contenido desató críticas por parte de usuarios que cuestionaron el trato hacia personas que trabajan en el espacio público y pidieron mayor responsabilidad por parte de figuras con alcance masivo.

Estos episodios marcaron parte de su imagen pública y reforzaron la percepción de un personaje controversial, que combina humor político, provocación y decisiones que no pasan desapercibidas en redes sociales.

AJAJAJAJAJA Nicolás Arrieta pegandole un mazorcazo en la cara al Gordo me da años de vida pic.twitter.com/EM1pywGrxy — Dani⭐️⭐️ (@Daninerazzurro) January 22, 2026

