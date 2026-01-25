Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Paola Jara se subió a bus de Transmilenio con su bebé?, esta es la verdad tras foto viral

¿Paola Jara se subió a bus de Transmilenio con su bebé?, esta es la verdad tras foto viral

Una imagen de Paola Jara junto a su hija frente a un bus de Transmilenio causó revuelo. Aquí le contamos qué hay detrás de la imagen viral.

Paola Jara y la foto viral que desató polémica por un bus de Transmilenio.jpg
Paola Jara y la foto viral que desató polémica por un bus de Transmilenio
Foto Instagram @paolajarapj
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y esta vez la protagonista fue Paola Jara. En las últimas horas, un video y una imagen captada del mismo desataron una ola de comentarios luego de que varios usuarios aseguraran que la cantante de música popular estaba a punto de subirse a un bus de Transmilenio junto a su hija Emilia.

La escena, aparentemente cotidiana, se convirtió rápidamente en tema de debate, memes y especulaciones que llevaron a muchos a preguntarse si la artista realmente utilizaba el transporte público o si se trataba de una interpretación fuera de contexto.

Paola Jara y la foto que encendió el debate

La imagen en cuestión hace parte de un video publicado por la propia artista en su cuenta de Instagram. En él, la cantante quiso compartir un momento muy especial: su llegada a Bogotá tras realizar su primer vuelo junto a su hija Emilia.

Sin embargo, una captura del video, tomada justo en el instante en que pasaba un bus del sistema de transporte masivo, fue suficiente para que surgiera la confusión.

En la fotografía se ve a la artista empujando el coche de su bebé en un espacio amplio, que muchos interpretaron como una parada de Transmilenio. De inmediato aparecieron comentarios de todo tipo.

Algunos lo tomaron con humor, otros defendieron que no tendría nada de malo que una figura pública se movilizara como cualquier ciudadano, y no faltaron quienes acusaron a ciertas cuentas de generar controversia innecesaria para ganar interacciones.

La verdad detrás del video de Paola Jara

Con el paso de las horas, varios usuarios aclararon el contexto real de la escena. La imagen fue captada en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, justo cuando la cantante salía del lugar y coincidía el paso de un bus alimentador por la vía cercana.

Es decir, no se trataba de una estación ni de la intención de subirse al articulado, sino de una simple coincidencia visual.

La propia publicación de la artista lo dejaba claro. En el mensaje que acompañaba el video, ella explicó que se trataba de su primer vuelo con Emilia y aprovechó para anunciar que la pequeña ya se está preparando para acompañarlos en la gira por Europa que realizará junto a Jessi Uribe. Además, invitó a sus seguidores a comentar en qué ciudades los acompañarán durante el tour.

Más allá de la polémica puntual, el episodio volvió a poner sobre la mesa la manera en que Paola Jara maneja su vida familiar frente al ojo público. Tanto ella como su esposo han sido enfáticos en su decisión de no mostrar el rostro de su hija en redes sociales, una postura que han explicado como una forma de protección y cuidado.

La cantante ha manifestado que esta decisión responde a su instinto y a su fe, además de las experiencias previas que les han demostrado que las redes pueden ser un espacio hostil. Aun así, comparten momentos importantes de su maternidad, celebran los hitos de Emilia y disfrutan esta nueva etapa lejos del exceso de exposición.

Mira también: Paola Jara y su cuerpazo a pocos días haber dado a luz

