Paola Jara explota contra los señalamientos a Jessi Uribe tras la muerte de Yeison Jiménez

En los últimos días, la música colombiana quedó en shock por la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo el pasado 10 de enero. Sin embargo, en redes sociales surgió una nueva polémica, luego de que información falsa vincula a Jessi Uribe con este hecho.

Ante esta última situación, Jessi decidió responder a este rumor de internet debido a todas las connotaciones que puede tener. Por lo cual, a través de un comunicado emitido por su equipo legal y de comunicaciones, el intérprete expresó su profundo rechazo y molestia ante las acusaciones.

Según la defensa del cantante, estas versiones constituyen "noticias falsas" que carecen de cualquier respaldo oficial y que solo buscan lucrarse del dolor ajeno. Las cuales comenzaron aparecer después del homenaje realizado a Yeison Jiménez este 14 de enero en el Movistar Arena.

Por lo cual, se conoció que el objetivo de esta publicación, tiene el propósito de realizar un rastreo exhaustivo de las publicaciones y de los perfiles responsables de originar y masificar estas calumnias, pidiendo que toda la información sobre este tema sea quitado de redes sociales.



¿Qué dijo Paola Jara tras las acusaciones contra Jessi Uribe por Yeison Jiménez?

Una vez se conoció el comunicado de Jessi Uribe, desmintiendo todo tipo de rumores contra el artista, su actual pareja, Paola Jara, expresó unas contundentes palabras solicitando respeto por toda las fake news que están circulando en redes sociales.

“Esto es una falta de respeto muy grande. Totalmente inaceptable”, agregó Paola Jara sobre los mensajes contra su pareja, en la situación de Yeison Jiménez. Ante esto, los comentarios reflejaron el apoyó a la pareja en esta situación.

En la publicación, se evidencia que los seguidores mostraron su malestar por esta situación, que se encuentra molestando a Jessi Uribe, aprovechando la situación ocurrida con Yeison Jiménez. “No falta gente aburrida, muchas personas malintencionadas”, son algunos mensajes que se pueden evidenciar.

Asimismo, en las últimas horas se conoció el mensaje de la viuda de Omar Geles, Maren García, quién le dedicó unas palabras a Sonia Restrepo, esposa del artista, a través de sus redes sociales. Por medio de su red social de Instagram, Maren habló en su cuenta de Instagram esto después de que varios seguidores de ella le preguntarán sobre su posición sobre el tema, en donde recordó que todos viven el duelo a su manera y recordó cómo vivió esta situación hace unos años.

"Y mi consejo es, es más, ella en estos momentos, estoy completamente segura que ella no va a ver redes. Yo no lo hacía y cuando yo veía, me acuerdo que era algo que era un no rotundo, no aceptaba que él no estuviera conmigo. Ella está en ese proceso y yo lo que diga, siento que no va a servir de absolutamente nada, de verdad", afirmó Maren.

