¿Qué ocurrirá con las regalías de las canciones de Yeison Jiménez? Empresa explica

La noticia del fallecimiento del artista de música popular Yeison Jiménez, este pasado 10 de enero, ha generado una gran incertidumbre sobre varios temas. Sin embargo, uno de los puntos más importantes es el destino de los ingresos generados por sus canciones, debido a que como autor de la mayoría de sus éxitos, su obra continúa produciendo varios ingresos.

Por lo cual, el gerente general de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco),César Ahumada, entregó para La Red como es la ruta legal que deben seguir sus familiares para acceder a estos beneficios, donde explicó que el artista estaba afiliado a la sociedad desde el año 2014.

Puedes leer: Confirman que concierto de Yeison Jiménez en El Campín sí se hará; hay nueva fecha



De igual forma, se conoció que gracias a su compromiso con la industria lo llevó a convertirse en socio activo en junio de 2016, tras haber documentado debidamente 72 horas de obras musicales. Debido a que esto garantiza que su legado económico esté protegido y estructurado bajo las normativas de la entidad.



¿Cómo la familia de Yeison Jiménez puede reclamar las regalías?

Un punto crucial que deben entender los seguidores y familiares es que la entrega de las regalías no es automática ni inmediata tras el deceso. Para que el dinero llegue a manos de sus seres queridos, es obligatorio adelantar un proceso sucesoral, donde explicó que se necesita apoyó de una notaría, en el caso que haya acuerdo con todos los herederos

Por otro lado, Ahumada explicó que este proceso también se puede realizar mediante un juzgado, en el cual este será el encargado de determinar formalmente el porcentaje que corresponde a cada beneficiario.

Puedes leer: Cámaras de seguridad captaron últimos pasos de Yeison Jiménez; su reflejo en el espejo

Publicidad

Cabe destacar que mientras el proceso se resuelve, los derechos de autor de Yeison Jiménez no se pierden, sino que estas seguirán están en el recaudo de Sayco.

Publicidad

¿Cómo se repartirá el dinero?

Una vez que exista claridad jurídica sobre la sucesión entre los herederos de Yeison Jiménez, Sayco procederá a distribuir los fondos recaudados de forma estructurada siguiendo su fórmula establecida:

1. 70 % para los herederos: Esta es la mayor parte del recaudo y se transfiere directamente a los beneficiarios legítimos.

2. 20 % para gastos de administración: Recursos destinados a la operatividad de la entidad que gestiona los cobros.

3. 10 % para beneficios sociales: Un fondo destinado a programas de bienestar para todos los socios de la organización

El peso del patrimonio de Yeison Jiménez se encuentra en su relevancia sostenida dentro de la música popular. Por lo cual, desde Sayco subrayan que este sistema busca, ante todo, proteger la obra del autor y asegurar que el esfuerzo de décadas de carrera siga rindiendo frutos para quienes él dejó atrás.

Mira también: Yeison Jiménez habló de los tres grandes amores que marcaron su vida