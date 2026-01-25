Rafa Pérez sufrió accidente que lo dejó herido y en silla de ruedas cumplió con su show

Un inesperado accidente puso a prueba el compromiso y la fortaleza del cantante vallenato Rafa Pérez, quien recientemente encendió las alarmas entre sus seguidores tras aparecer en silla de ruedas y apoyado en muletas.

Lejos de cancelar sus compromisos artísticos, el intérprete decidió salir al escenario y ofrecer su espectáculo, aunque esta vez tuvo que hacerlo sentado, demostrando que la pasión por la música puede más que cualquier dificultad.

El incidente ocurrió durante un viaje a las Islas del Rosario, donde el artista sufrió una lesión en su pie izquierdo al pisar un objeto punzante, al parecer un coral.

La herida requirió atención médica inmediata y recomendaciones claras de reposo, situación que obligó a replantear su agenda artística en medio de una temporada cargada de presentaciones.



Rafa Pérez y el accidente que cambió sus planes

Tras el percance, los médicos aconsejaron suspender actividades mientras avanzaba su recuperación. Sin embargo, el cantante optó por cumplir con uno de sus compromisos más esperados: su presentación en Soledad, Atlántico, durante la tradicional Lectura del Bando.

Para lograrlo, llegó al evento en silla de ruedas y luego caminó con muletas hasta el escenario, donde cantó sentado durante todo el show.

El propio artista compartió el momento en redes sociales, explicando que hay situaciones que obligan a cambiar los planes, pero no las ganas de cumplirle al público. Sus palabras estuvieron cargadas de gratitud hacia el equipo médico, su grupo de trabajo y los asistentes que lo acompañaron con aplausos y comprensión durante la presentación.

Rafa Pérez y un show marcado por la fe y el apoyo familiar

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el respaldo incondicional de su esposa, Milagros Villamil, quien estuvo presente durante el evento y no dudó en expresarle su orgullo públicamente. En un emotivo mensaje, destacó la disciplina, el amor por la música y la responsabilidad que caracterizan al artista, incluso en medio de la adversidad.

El público respondió con ovaciones y mensajes de aliento, valorando el esfuerzo del cantante por no cancelar el espectáculo. Lejos de verse como una limitación, el hecho de cantar sentado se convirtió en un símbolo de entrega y respeto hacia quienes lo esperaban.

A pesar de encontrarse con incapacidad médica, el artista confirmó que continuará con su agenda, incluyendo una presentación en Piedras, Tolima, decisión que tomó tras dialogar con los promotores y autoridades locales. Para él, respaldar el trabajo de quienes preparan estos eventos durante meses es parte esencial de su carrera.

Con fe, responsabilidad y amor por la música, el cantante dejó claro que cada prueba trae un aprendizaje. Su mensaje final fue de agradecimiento y esperanza, recordando que, incluso en los momentos difíciles, el escenario sigue siendo el lugar donde mejor sabe expresar su gratitud al público.

