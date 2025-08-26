La fecha que hizo dar un giro de 180 grados a la vida de Rafa Pérez

Para el cantante Rafa Pérez, el 25 de julio de 2015 no es una fecha cualquiera, es el día que marcó el inicio de una década de transformación personal y profesional, profundamente ligada a su esposa, Milagros. Rafa reveló en exclusiva para El Klub de La Kalle que dicho día marcó una profunda conexión con su esposa, Milagros.

Puedes leer: Rafa Pérez y el inédito motivo por el que salió de Kvrass; no se guardó nada

Según relató Rafa Pérez en la entrevista, que un mes y quince días después de haber conocido a Milagros, ella le hizo una pregunta que decía: "¿Cómo te ves en 10 años?". Dicha pregunta sembró una semilla de reflexión y planificación en el artista sobre su futuro, al punto que germinó de la manera más emotiva una década después.



Diez años más tarde, el 25 de julio de 2025, Rafa Pérez estaba abriendo su gira de conciertos en Europa, arrancando en Madrid, punto en donde representó un hito en su carrera internacional debido a que abrió su gira europea en aquel entonces, sino también la materialización de un sueño que había sido comentado con su esposa años atrás.

¿Qué ocurrió con Rafa Pérez el 25 de julio del 2025?

Una vez Rafa Pérez tomó conciencia de la fecha y la magnitud de este logro, admitió haber "chillado" y "llorado del sentimiento" con Milagros en la intimidad de ese día tan especial, en especial al recordar cómo fue su recorrido para llegar hacia este punto tan crucial en su carrera musical.

Puedes leer más: Hija de Kaleth Morales se comprometió días antes del aniversario de muerte de su padre

Según reveló Rafa, el concierto en Madrid fue un éxito rotundo, con un "soldout" en la primera noche y una discoteca "a reventar", fueron el mayor hito que ha tenido hasta el momento de manera profesional. Rafa describió la experiencia de estar a más de 8,000 kilómetros de casa, haciendo lo que más le gusta, y sintiendo el cariño de la gente que viajó de diversas partes, incluso de Venezuela o que vivían en España desde hacía décadas, conectando con su música. Fue un momento de inmensa gratitud con la vida, con Dios y con la música vallenata, que lo ha llevado a lugares inimaginables.

Publicidad

Sumado a esto comentó que la importancia del 25 de julio de 2015 radica en cómo la visión compartida con Milagros se convirtió en una profecía y una visión de su futuro, en donde demostró que el poder de los sueños y la influencia positiva de su esposa en su trayectoria apoyó al crecimiento de este.

Publicidad

Finalmente, explicó que Milagros no solo es su esposa, sino también su apoyo en el trabajo, sino también su mayor inspiración para sus canciones de amor, como tu "A Tu Ladito". Tema que refleja sus sentimientos de esta, así mismo, explicó que esta fecha es un testimonio de cómo las conversaciones significativas y el apoyo pueden lograr los grandes sueños.

Mira la entrevista completa: ¿Qué pasó con Kvrass? Rafa Pérez reveló la razón por la que se fue: “De los errores se aprende”