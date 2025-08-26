Adriana Lucía envía mensaje a colombianos tras situación que tiene en riesgo a sus hijitas

La reconocida artista Adriana Lucía se destacó no solo por su talento y su fusión de géneros como el pop, tropipop y vallenato, sino también por su postura con las realidades sociales y políticas del país.

Puedes leer: Ella era Yanin Campos, exparticipante de MasterChef que falleció en accidente de tránsito

Sin embargo, esta visibilidad le ha expuesto al lado más oscuro de la vida pública: la crítica feroz y, en tiempos recientes, el hostigamiento y las amenazas directas.



La cantante cordobesa detalló la alarmante naturaleza de los mensajes que ha recibido en sus plataformas, como Instagram y X (antes Twitter), los cuales escalaron hasta convertirse en amenazas explícitas contra su persona y su familia.

Los agresores no escatiman en brutalidad, deseándole la muerte y expresando deseos de que sea "empalada públicamente".

La situación se agrava al incluir en los ataques a sus hijas, gemelas de tres años, con frases como "Que ojalá maten a mis hijos" y "Ojalá sus hijas paguen todas sus culpas".

Adriana Lucía, cantante colombiana Foto: Instagram de Adriana Lucía

Adriana Lucía compartió su asombro ante el nivel de odio de estos mensajes

Un aspecto particularmente inquietante, señalado por la artista, es que estas "asquerosidades" tienen un denominador común y es que están acompañadas de citas bíblicas y frases cristianas.

Publicidad

La cantante reflexionó sobre esto, afirmando que "Estos, los que se creen mejores personas, rectas y correctos, llenos del amor de Dios, son los peores".

Estos ataques no solo buscan intimidar, sino también silenciar su voz disidente, alimentados por sus opiniones sobre la violencia y la situación nacional, y su afinidad con el actual gobierno.

Publicidad

A pesar de la extrema gravedad del acoso, Adriana Lucía dejó claro que su intención es no quedarse callada.

Ha reiterado su compromiso con visibilizar las problemáticas de violencia y denunciar los abusos, consciente de que el silencio a menudo favorece la impunidad y normaliza la intolerancia.

La artista enfatizó que "no se va a quedar callada y siempre va a visibilizar los hechos de violencia, pues piensa que eso es lo que quieren, que todos se callen".

Con una determinación admirable, Adriana Lucía sostiene su intención de continuar defendiendo el derecho a pensar diferente y a cuestionar lo que sucede en Colombia, sin temor a represalias o "chantajes emocionales disfrazados de valores religiosos".

Puedes leer: Así fue como acabaron con la vida de Jaime Garzón hace 26 años; iba sonriente

Publicidad

Anunció que tomará "todas las acciones legales, una a una" contra quienes la atacan a ella y a sus hijas, declarando que no permitirá que les hagan daño.

Además, hizo un llamado a sus seguidores creyentes para que se unan en oración, pidiendo protección y bendiciones para su familia.

Publicidad

La denuncia de Adriana Lucía generó una inmediata ola de apoyo y solidaridad en redes sociales. Usuarios, incluyendo muchos que manifiestan no compartir su postura política, expresaron su indignación ante la magnitud de las amenazas y rechazaron rotundamente las agresiones.

Mensajes como "Es indefendible este nivel de agresividad" y "rechazo totalmente estas agresiones" inundaron sus publicaciones. Su hermana, la también cantante Martina La Peligrosa, le brindó un mensaje de fortaleza, asegurándole que está "cubierta con todo el amor".

Mira también: Gustavo Petro lanza fuerte amenaza a Trump por meterse con Venezuela: “Gringos están en la olla"