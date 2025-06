A reconocido actor le apagaron la vida frente a su casa; recibió múltiples amenazas

El actor Jonathan Joss falleció el 1 de junio tras recibir un disparo frente a la que fue su residencia en San Antonio, Texas. Tenía 59 años y era conocido por dar vida al personaje de John Redcorn en la serie animada King of the Hill, así como por su participación en Parks and Recreation.

Su muerte ha generado conmoción, tanto por su trayectoria artística como por el contexto en el que se produjo.

¿Quién apagó la vida del actor Jonathan Joss?

El principal sospechoso del crimen es su vecino, Sigfredo Álvarez Ceja, de 56 años, quien fue arrestado ese mismo día y posteriormente puesto en libertad tras pagar una fianza de 200 mil dólares, según informó ABC News.

Actualmente enfrenta cargos por asesinato en primer grado y tiene una audiencia programada para agosto.

Según declaró la pareja sentimental del actor, Tristan Kern de Gonzales, ambos fueron interceptados por Álvarez cuando regresaban al lugar solo para revisar el correo.

Fue en ese momento cuando se produjo el ataque que terminó con la vida de Joss. “Jonathan me empujó para salvarme”, escribió Kern en una publicación en redes sociales, en la que también denunció años de hostigamiento.

El historial de violencia no comenzó ese día. De acuerdo con el testimonio de Kern, durante al menos dos años habían sido objeto de amenazas y acoso en su vecindario.

De hecho, la Policía de San Antonio confirmó que en ese período se recibieron cerca de 70 llamadas relacionadas con disturbios en torno a esta pareja. Además, la casa donde residían fue consumida por un incendio en enero, cuyo origen aún está siendo investigado.

En un principio, el Departamento de Policía descartó que se tratara de un crimen de odio. No obstante, el jefe de policía William McManus rectificó posteriormente esa postura, señalando que fue un error emitir conclusiones tan temprano.

“Era demasiado pronto para hacer cualquier declaración de ese tipo”, explicó en declaraciones recogidas por la prensa local el pasado 5 de junio.

El adiós a Jonathan Joss: investigan el fallecimiento del actor en Texas Foto: Tomada de Noticias Caracol

La legislación de Texas no contempla los crímenes de odio como delitos independientes, sino como factores que pueden agravar una sentencia. Así lo indicó el fiscal del condado de Bexar, Joe Gonzales, quien sostuvo que aun si se tratase de un crimen motivado por odio, “no cambiaría la pena máxima que Álvarez ya enfrenta”.

Para Kern, sin embargo, la respuesta institucional ha sido insuficiente. En su declaración pública, expresó su decepción con las autoridades:

“Pasó años pidiendo ayuda, denunciando amenazas, suplicando protección. La policía lo ignoró. Ahora quieren actuar como si les importaran las vidas queer y las vidas indígenas. Esto no es justicia. Es un espectáculo”.

La comunidad artística y activistas por los derechos humanos han manifestado su solidaridad con la familia de Joss, quien también era conocido por su compromiso con causas indígenas. Mientras tanto, la investigación sigue en curso, con atención renovada sobre las posibles motivaciones detrás de este trágico desenlace.

