Los Patojos hablan por primera vez de la persona que llevó a su mamá a apagar su vida

Ocho meses después de una pérdida que estremeció a toda Colombia, Los Patojos se armaron de valor para hablar públicamente sobre el profundo vacío que dejó en sus vidas la muerte de su madre, Yenny Ariza .

Esta familia campesina, que se ganó el cariño del país por su carisma y emprendimiento en redes sociales, compartió en el programa La Red los difíciles momentos que han vivido desde entonces y rompieron el silencio sobre la persona que, según ellos, influyó en la desgarradora decisión de su mamá .

Los patojos hablaron de la persona que incitó a que su mamá tomara la fatal decisión

Entre lágrimas y con el corazón en la mano, Andrés Ortiz y sus hermanos contaron cómo el dolor se ha convertido en motor para honrar el legado de su madre. Aunque el caso fue archivado por la Fiscalía, ellos no olvidan las circunstancias ni el impacto que dejó la presencia de una tercera persona en la vida de Yenny .

Sin dar nombres, expresaron un mensaje directo: “Jugó con la cabeza de una persona inocente. De todo corazón, la perdonamos, pero el daño ya está hecho”.

Hoy, más allá de buscar culpables, Los Patojos prefieren enfocarse en mantener vivo el recuerdo de su madre a través de su trabajo y el amor que le tenían, canalizando su dolor en la construcción de un legado digno de ella.

Lo que a Andrés le faltó hacer con su mamá

La historia de Yenny Ariza no solo conmovió a su comunidad en Santander, sino que tocó fibras profundas en miles de personas. Su muerte, confirmada por Medicina Legal como un suicidio, dejó muchas preguntas sin respuesta y un mar de emociones en su familia . “Faltaron abrazos, palabras, momentos”, confesaron sus hijos, quienes aún hoy se cuestionan qué pudieron haber hecho diferente.

El hijo mayor, conmovido, compartió que uno de sus mayores pesares es no haber podido cumplir los sueños de su mamá. “No conoció el mar, no le dije todo lo que sentía”, expresó con nostalgia. La casa familiar, que solía estar llena de risas, ya no tiene el mismo brillo. De hecho, aún no deciden si regresarán a vivir allí, pues cada rincón les recuerda la ausencia de Yenny.

Uno de los recuerdos más significativos que conserva Andrés es un collar que le entregaron en Medicina Legal . “Cuando lo tomo en mis manos, siento que ella me da fuerzas para seguir”, contó, visiblemente emocionado.

Entre dolor, perdón y esperanza

Durante la entrevista, los jóvenes hablaron también del impacto emocional que ha dejado el juicio social tras la partida de su madre. “Muchas personas nos desearon lo peor, nos juzgaron sin conocer la historia”, aseguraron. Sin embargo, han decidido soltar el rencor y perdonar a quien creen que pudo haber influido en la tragedia, entendiendo que nada de eso hará regresar a Yenny.

En uno de los momentos más conmovedores del programa, Andrés dedicó una canción a su mamá titulada “Nada es igual”, que refleja el vacío que ha quedado desde su partida. En sus letras se expresa el deseo de seguir adelante, aunque ya nada sea como antes.

Hoy, el emprendimiento familiar de huevos “Los Patojos” sigue en pie, convertido en tributo a su madre y su sueño de salir adelante juntos . Con humor, esfuerzo y un profundo amor por su historia, estos jóvenes siguen luchando para ser el ejemplo que Yenny siempre quiso que fueran.

La historia de Los Patojos no solo es una lección de amor filial, sino también una muestra de resiliencia ante el dolor. En medio de la tragedia, han encontrado la manera de construir futuro sin dejar de mirar al cielo, donde saben que su madre los acompaña con orgullo.