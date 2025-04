Los Patojos revelan último mensaje de su mamá; habría tenido lío con "única solución"

El nombre de Yenny Ariza sigue retumbando entre los seguidores de Los Patojos, quienes han estado atentos a cada detalle sobre la muerte de la madre de los creadores de contenido.

El 26 de agosto del 2024, las redes sociales se sacudieron con la noticia del fallecimiento de Yenny Ariza, madre de los creadores de contenido santandereanos conocidos como ‘Los Patojos Humor’. La mujer, de 45 años, fue hallada sin vida en la finca La Palma, ubicada en la vereda Arciniegas, municipio de Jesús María, Santander.

Desde ese momento, su esposo e hijos comenzaron a buscar respuestas sobre lo sucedido. En un principio, se manejó la hipótesis de que había sido una decisión personal, sin embargo, su familia aseguró que no creían en esa versión y que había razones para pensar que alguien más pudo haber estado involucrado. La Fiscalía asumió la investigación para esclarecer el caso.

Recientemente, en el podcast ‘Más allá del silencio’, de Rafael Poveda, los hermanos Naren Alexander y Andrés Javier revelaron nuevos detalles sobre el último mensaje que dejó su madre antes de su fallecimiento, lo que ha generado aún más interrogantes.

Gildardo Ortiz, esposo de Yenny y padre de los creadores de contenido, contó que el día de los hechos, su esposa insistió en quedarse sola en la casa. “Me estaba como apurando, quería quedarse sola”, aseguró.

Un vecino fue quien le avisó que algo había sucedido, por lo que de inmediato regresó y al llegar, le confirmaron la trágica noticia. “No la veo por ningún lado y me dicen que Yenny se colgó”, relató.

Naren, por su parte, recordó que su papá ya había encontrado una carta escrita por su madre en un cuaderno, donde dejó sus últimas palabras antes del desenlace.

Lo que más llamó la atención fue que al revisar el celular de Yenny, descubrieron que todas sus conversaciones estaban eliminadas, excepto los chats con su familia y un vecino.

Los Patojos revelan último mensaje de su mamá

Un lío que, según Yenny, tenía una "única solución"

Según contaron en el podcast, en la carta su madre se despidió con un mensaje directo: “Perdónenme por acabar con sus sueños, cuídense mucho, los quiero”.

Sin embargo, lo que más inquietó a la familia fue una frase en la que ella mencionó que se había metido en un problema del cual no pudo salir y que la única solución que encontró fue la que tomó. Además, pidió ser despedida con música.

Paola, otra de sus hijas, mencionó que al final de la carta su madre dejó una petición: que no hicieran preguntas y dejaran las cosas tal y como estaban. No obstante, la familia no ha podido ignorar que el cierre del mensaje parece haber sido escrito con rabia y desesperación, a diferencia del tono con el que comenzó.

Este detalle ha generado aún más preguntas sobre lo que realmente sucedió, y l a investigación sigue en curso mientras Los Patojos y sus seguidores esperan respuestas definitivas. La entrevista completa:

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Estas son algunas de las líneas telefónicas en salud mental:

Antioquia: 604 540 7180, línea Salud para el alma.

Medellín: 444 4448 o 106, activación de la Línea Dorada

Barranquilla: 605 339 9999, Línea de la Vida ; 315 300 2003, Línea de Salud Mental Distrital ; 318 804 4000, Línea Charlemos

; 315 300 2003, ; 318 804 4000, Cartagena: 304 271 2653, Centro de Escucha

Bogotá: 106 y su chat de WhatsApp 300 754 8933; Línea Púrpura para mujeres en situación de violencia, 01 8000 112 137 y 300 755 1846; Línea Calma , para hombres que experimentan celos, rabia o emociones difíciles de controlar, 01 8000 423 614

para mujeres en situación de violencia, 01 8000 112 137 y 300 755 1846; , para hombres que experimentan celos, rabia o emociones difíciles de controlar, 01 8000 423 614 Huila: 321 907 3439, Línea de vida del departamento

Cúcuta: 607 596 0050, Línea amiga

Bucaramanga: 322 964 9755, Línea Espérame

Valle del Cauca y Cali: Línea 106

