Revelan que mamá de Los Patojos enfrentaba duro problema; tenía una cita al otro día

La muerte de Yenny Judit Ariza, madre de la conocida familia de creadores de contenido Los Patojos, ha dejado misterio y dolor que aún no se ha disipado, ¿por qué se quitó la vida?

La mujer, de 45 años, fue encontrada sin vida en su hogar en el municipio Jesús María, Santander, colgada de una viga, en lo que inicialmente se reportó como un suicidio.

La escena también incluía una nota de disculpas dirigida a su familia, lo que avivó las especulaciones y generó una serie de reacciones en redes sociales.

Publicidad

El dictamen de Medicina Legal no encontró signos de violencia en el cuerpo de Ariza, lo que llevó a las autoridades a considerar el caso como un suicidio; sin embargo, la familia Ortiz Ariza ha expresado su descontento con esta conclusión y ha solicitado una investigación más exhaustiva.

En una entrevista reciente con la Revista Vea, Andrés Ortiz, el hijo mayor de la familia, desmintió rumores que indicaban el cierre del caso por parte de la Fiscalía.

Publicidad

Según Ortiz, el proceso de investigación sigue en curso, y la familia está desesperada por obtener respuestas claras.

Andrés explicó que, a pesar de las afirmaciones oficiales, el fiscal les indicó que no había pruebas suficientes para considerar que la muerte de su madre fuera resultado de una acción violenta.

"Ese día el fiscal lo que dijo fue que, con ese dictamen, podían archivar el caso, entonces yo le pedí que me ayudara a descubrir por qué mi mamá hizo eso, o qué la llevó a eso si ella no estaba ni aburrida, ni deprimida, ni triste, ni tenía ninguna enfermedad terminal ni nada. La Fiscalía no se ha dirigido a nosotros diciendo que el caso está cerrado ni nada de eso, esa es la versión oficial. El caso de ella sigue", comentó Ortiz.

El caso ha sido complicado por la falta de recursos en el CTI de Puente Nacional, lo que ha obligado a la familia a considerar el traslado de la investigación a Bogotá.

Publicidad

Además, Andrés ha expresado su frustración por no poder contratar un investigador privado debido a limitaciones económicas.

"Nosotros tampoco tenemos los recursos para pagar un investigador privado, yo quisiera hacerlo, pero no puedo”. añadió.

Publicidad

La mamá de Los Patojos tenía una cita al día siguiente de su muerte

La familia también ha solicitado una revisión detallada del celular de Yenny, ya que creen que una llamada recibida el día de su fallecimiento podría proporcionar pistas importantes.

Según Andrés, la situación se complica aún más por el hecho de que Yenny había programado una cita médica para el día siguiente, algo que su familia considera extraño dado el contexto de su muerte.

En la carta encontrada en la escena, Yenny habría mencionado haber enfrentado un problema del cual no encontró solución, lo que ha añadido más incertidumbre al caso.

Publicidad

"Hay cosas que no cuadran porque ella el lunes 26 de agosto (día de su fallecimiento) sacó una cita médica para el día siguiente", dijo el joven a la revista.

Y agregó: "Ella hizo planes. Otra cosa, ella fue donde los vecinos y sacó la cita. Después de eso empezó a pedirles a otros vecinos que le hicieran una recarga para sacar la cita, cuando ella ya la había sacado en horas de la mañana. Es raro, por eso tenemos tanta incertidumbre".

Publicidad

Puedes ver | Los Patojos revelan por qué su papá no ha declarado en Fiscalía