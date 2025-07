Marc Anthony en el ojo del huracán por su concierto en España; ¿estaba borracho?

Marc Anthony, una de las figuras más representativas de la salsa y con gran presencia tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, se encuentra actualmente recorriendo Europa con su gira musical.

Aunque ha cosechado elogios en varias ciudades, su reciente concierto en La Coruña, España, ha desatado una ola de críticas en redes sociales, convirtiendo el evento en un foco de controversia.

Durante su actuación en la ciudad gallega, el artista de 56 años, y que cuenta con más de tres décadas de trayectoria decepcionó a numerosos asistentes que esperaban una noche vibrante y emotiva. En lugar de eso, muchos salieron con una sensación de malestar e insatisfacción.



¿Qué pasó en el concierto de Marc Anthony en España?

Las plataformas digitales se llenaron rápidamente de mensajes de asistentes que denunciaban un inicio tardío del show y un comportamiento errático por parte del cantante, a quien acusaron de parecer desorientado y de hablar con dificultad entre canción y canción.

Las quejas no se limitaron al estado del intérprete. Hubo también malestar por el repertorio interpretado, que al parecer no coincidió con lo anunciado, así como por problemas técnicos que afectaron el desarrollo del espectáculo. Varias personas incluso solicitaron el reembolso de su dinero, argumentando que lo vivido no correspondía a lo que habían pagado por ver.

Fotos y grabaciones del evento fueron rápidamente difundidas por el público, contribuyendo a amplificar el malestar general y reforzar las críticas hacia el cantante y la organización del evento.



¿Qué ha dicho Marc Anthony sobre lo sucedido en el concierto en España?

Hasta el momento, ni el cantante Marc Anthony ni su equipo han dado explicaciones públicas sobre lo sucedido en La Coruña. La falta de un pronunciamiento oficial ha incrementado el debate y la especulación entre sus seguidores y medios de comunicación.

Durante este recorrido europeo, el artista ha estado acompañado por su esposa, la modelo y ex Miss Paraguay, Nadia Ferreira, y su hijo menor.

Ferreira ha publicado en sus redes sociales imágenes familiares tomadas en distintas ciudades del continente, entre ellas postales desde Mónaco y varios lugares turísticos de España. Sin embargo, no ha hecho ninguna alusión al concierto polémico ni a las reacciones que ha generado.

El incidente ha puesto en entredicho la continuidad de la gira en Europa, al menos bajo las expectativas actuales del público. Mientras algunos fans defienden al cantante argumentando que pudo haber estado atravesando un problema de salud o una situación personal, otros exigen mayor responsabilidad y transparencia.

