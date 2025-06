Trasfondo de la 'discordia'' entre Maluma y Marc Anthony; rompió relación con su mánager

El ambiente festivo que rodeó el multitudinario concierto Medallo en el Mapa 2.0, celebrado el pasado 26 de abril en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, dejó entrever una grieta en el vínculo profesional y personal entre dos grandes figuras de la música latina: Maluma y Marc Anthony.

La ausencia del salsero neoyorquino en el escenario, a pesar de haber sido anunciado y de haber llegado a la ciudad, levantó una ola de rumores que apuntan a un conflicto con el anfitrión del evento.

Según relató el locutor Enrique Santos, amigo íntimo de ambos artistas, lo que parecía ser una colaboración musical terminó en un desacuerdo que derivó en distanciamiento.

“Marc no sube a un escenario sin ensayar con todos sus músicos. No usa playback, canta en vivo y con orquesta completa”, aseguró Santos en declaraciones recogidas por diversos medios.

De acuerdo con su versión, el intérprete de Vivir mi vida viajó desde Miami a Medellín en un jet privado —con un costo estimado de 50 mil dólares— con el objetivo de realizar un ensayo formal. Sin embargo, al llegar al estadio no encontró a Maluma ni las condiciones técnicas necesarias para ensayar, lo que provocó su inmediata retirada y posterior regreso a Estados Unidos.

Según el paparazzi español Jordi Martin, Marc Anthony incluso intentó comunicarse directamente con el cantante colombiano:

“Te he estado esperando, me tengo que ir… Si no quieres mañana actuar, pues no”, le habría dicho, en un intento de aclarar la situación antes de cancelar su participación.

¿Maluma rompe relación con su mánager?

Este episodio no solo afectó la relación entre los artistas, sino que coincidió con otro momento clave en la carrera de Maluma: la abrupta salida de su histórico mánager, Walter Kolm. Martin señaló que el paisa decidió prescindir de los servicios de Kolm para autogestionar su carrera artística, decisión que habría sorprendido al entorno cercano del representante.

“Walter fue quien más apostó por Maluma, quien construyó su carrera. Y él se lo agradece echándolo”, comentó el periodista español, citando fuentes cercanas al equipo del cantante.

La simultaneidad entre el distanciamiento con Marc Anthony y la ruptura con Kolm ha alimentado las versiones sobre un momento de transformación personal y profesional para Maluma.

Aunque ninguno de los protagonistas ha hecho declaraciones públicas al respecto, el silencio parece reforzar la versión de que hubo un quiebre significativo.

Enrique Santos, quien conoce a ambos desde hace años, no dudó en respaldar a Marc Anthony, destacando su profesionalismo y ética de trabajo: “Marc se toma muy en serio cada presentación. Ensayar es para él una forma de respeto hacia el público”.

