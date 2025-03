VIDEO: Marc Anthony estalla de enojo en el Carnaval de Barranquilla tras ser agredido

El Carnaval de Barranquilla, una de las festividades más importantes y esperadas de Colombia, tuvo un inicio accidentado en su edición 2025.

La noche del sábado 1 de marzo, durante el “Metroconcierto Histórico” en el Estadio Romelio Martínez, un lamentable episodio ensombreció el espectáculo: el cantante puertorriqueño Marc Anthony fue víctima de una agresión cuando alguien del público le arrojó una botella en pleno show.

El evento, que celebraba su decimoquinta edición, había prometido una noche vibrante con la participación de artistas de renombre como Juan Luis Guerra, Jessi Uribe, Rafa Pérez, Sergio Vargas, Gusi y Dekko.

El Metroconcierto es uno de los eventos más importantes del primer día de las festividades y reúne a miles de asistentes nacionales e internacionales, ansiosos por disfrutar de la música y el ambiente festivo característico del carnaval.

Sin embargo, la presentación de Marc Anthony tomó un giro inesperado cuando ocurrió el reprochable acto de intolerancia. El cantante, quien ha manifestado en numerosas ocasiones su cariño por Colombia y su público latinoamericano, se vio sorprendido por la agresión.

Su reacción fue inmediata y contundente. Dirigiéndose al público , expresó su enojo con palabras directas: “El que me tiró la botella , que tenga los cojones de decirme quién fue. No, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, ¡pal carajo!”.

El incidente recordó otro episodio similar ocurrido en 2023, cuando el artista también fue blanco de un objeto lanzado en otro concierto en el país.

En aquella ocasión, aunque la situación no escaló tanto, quedó en evidencia la necesidad de mejorar la seguridad en eventos de gran magnitud.

Las redes sociales se encendieron con comentarios y reacciones de los fanáticos, quienes expresaron su apoyo al cantante y condenaron el comportamiento irresponsable de algunos asistentes.

La indignación de Marc Anthony fue evidente, repitiendo varias veces su rechazo a este tipo de actos y exigiendo responsabilidad al agresor. Su reacción se viralizó rápidamente, con videos que captaron el momento exacto en que el artista detuvo su presentación para hacer el reclamo.

Este desafortunado episodio ha reabierto el debate sobre la seguridad en eventos masivos y el comportamiento de algunos asistentes en espectáculos en vivo.

A pesar del incidente, Marc Anthony continuó con su presentación, demostrando su profesionalismo y compromiso con su público.

Las autoridades y organizadores del Metroconcierto aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido, pero se espera que se refuercen las medidas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en futuras ediciones del Carnaval de Barranquilla.

