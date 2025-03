Timothée Chalamet se robó las miradas por peculiar look en los Oscar 2025; pero no gustó

La 97ª edición de los Premios Oscar 2025 estuvo llena de emociones y competencia en cada categoría. Uno de los momentos más comentados de la noche fue el estilismo de Timothée Chalamet, quien acaparó todas las miradas con un atuendo poco convencional en la alfombra roja. Sin embargo, su arriesgado look generó opiniones divididas en redes sociales.

Chalamet, nominado a Mejor Actor por su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown, no se llevó el premio, que finalmente fue para Adrien Brody por su papel en The Brutalist. No obstante, su presencia en la gala no pasó desapercibida, y su atuendo fue el protagonista de numerosos comentarios.

El actor optó por un conjunto de tres piezas en un llamativo tono amarillo diseñado por Givenchy. Su atuendo incluía pantalones de corte denim, una camisa del mismo color y una chaqueta tipo blazer más corta de lo habitual. Para completar el look, llevó zapatos negros que contrastaban con el vibrante amarillo del traje.

Publicidad

Timothée Chalamet llamó la atención en los Oscar 2025 por su particular traje amarillo /Fotos: Getty Images

Aunque Chalamet es conocido por desafiar las convenciones de la moda masculina, su elección para los Oscar 2025 fue más arriesgada de lo habitual. Si bien algunos aplaudieron su audacia y creatividad, otros criticaron el atuendo por considerarlo demasiado informal para una ocasión tan glamurosa.

Publicidad

Reacciones divididas por el look de Timothée Chalamet

Las plataformas digitales se llenaron de comentarios sobre el look del actor. Algunos usuarios lo calificaron como innovador y refrescante, destacando su capacidad para romper con los esquemas tradicionales de la alfombra roja. Sin embargo, otros se mostraron menos entusiastas, argumentando que el amarillo llamativo y el corte del traje no encajaban con el código de vestimenta de los Oscar.

Los memes no tardaron en aparecer, con comparaciones que iban desde personajes animados hasta referencias a la moda de décadas pasadas. Pese a la controversia, una cosa es segura: Timothée Chalamet logró que todos hablaran de él.

Timothée Chalamet se cambió el traje para fiesta de Vanity Fair

Luego de la ceremonia, Chalamet sorprendió con un segundo look en la exclusiva fiesta de Vanity Fair. Para esta ocasión, el actor dejó de lado el amarillo y optó por un esmoquin negro, aunque con un toque distintivo.

La chaqueta presentaba detalles en relieve con pequeños lunares en contraste, y los pantalones eran de corte más ancho de lo habitual, manteniendo su sello personal en la vestimenta. Este cambio de atuendo generó nuevas reacciones, con muchos elogiando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes contextos sin perder su esencia.

Publicidad

Timothée Chalamet; un referente de la moda

Independientemente de las críticas, Timothée Chalamet sigue consolidándose como un referente en la moda masculina. Su estilo irreverente y atrevido lo convierte en una de las figuras más comentadas de cada alfombra roja, y los Oscar 2025 no fueron la excepción. En 2024 fue declarado el hombre más guapo del mundo.

Timothée Chalamet el hombre más guapo del mundo /Foto: Instagram @tchalamet

Publicidad

Si algo ha demostrado el actor es que no tiene miedo de desafiar las reglas y de imponer su propio estilo. Y, aunque no ganó la estatuilla dorada, su look quedará en la memoria de esta edición de los premios más importantes del cine.

Contenido recomendado: Angela Aguilar: ¿huyó de Belinda en Premios Lo Nuestro?