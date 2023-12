Timothée Chalamet escogido como el hombre más bello del mundo

Timothée Chalamet es un reconocido actor estadounidense que se ha destacado en películas como "Call Me By Your Name", "Little Women", "Wonka" y "Dune". En las últimas horas figura como tendencia en redes sociales debido a que se ha sido coronado como "el hombre más atractivo de 2023" según el sitio TC Candler. Después de meses de votaciones, se ha revelado la lista final de los 100 famosos más apuestos.

El aclamado intérprete de "Willy Wonka" ha alcanzado la cima de los rostros más bellos de 2023, superando a destacados competidores como Jacob Elordi, Chris Evans, Michelle Morrone e incluso al propio Henry Cavill, quien ocupó el segundo lugar en 2022. TC Chandler, reconocido por su lista anual, ha destacado a Chalamet como el hombre más atractivo del mundo.

Este selecto ranking está conformado por 100 celebridades, elegidas por el público entre más de 800 nominados. Entre los nombres destacados se encuentran Harry Styles en el puesto 31, Robert Pattinson en el 86, Tom Holland en el 57, Chris Hemsworth en el 13 y Jungkook, miembro de BTS, en la posición número 16.

El actor británico Henry Cavill, que ocupó el primer lugar en 2022, ha sido desplazado al segundo puesto. Por esta razón se cree que el 2023 será recordado como uno de los mejores años para Chalamet, tanto en su carrera profesional como en su vida personal.

En un video publicado en YouTube, Chalamet concluye con una reflexión: "No olviden lo que le sucedió al hombre que de repente obtuvo todo lo que quería… Él vivió feliz para siempre". El actor tiene varios proyectos en el horizonte, incluyendo la película "Dune: Part Two" y "A Complete Unknown", un filme biográfico sobre el icónico cantante Bob Dylan.

El reconocimiento no se limita a los hombres, ya que TC Candler también ha revelado a la "Mujer Más Bella de 2023": la actriz, cantante y conductora surcoreana Nancy Jewel McDonie, de 23 años, quien se destacó por su talento en programas de televisión y como exintegrante del grupo musical Momoland. Otras mujeres destacadas en la lista incluyen a la australiana Savannah Clarke, Andrea Botez, la cantante Sitala y la actriz Gal Gadot.

TC Candler, de origen británico, lleva publicando estos listados desde 1990, presentando celebridades de más de 40 países en sus encuestas. La lista de los hombres más atractivos comenzó en 2013, convirtiéndose en un fenómeno mundial. Es importante señalar que Candler es un experimentado escritor y creador de contenido, además de ser el fundador de The Independent Critics List.

En la competida lista, Timothée Chalamet superó otros nombres destacados como Jason Momoa, Michael B. Jordan, Wang Yibo, Lucas Till, Lionel Messi, Jason Derulo, Robert Pattinson, Onur Tuna, Tom Holland, Chris Pine, Shawn Mendes, Michele Morrone, Harry Styles, Kyler Chua, , Zuho, Chris Hemsworth, Hyunjin, Pedro Pascal, V, Austin Palao, Lucien Laviscount, Ni-ki y Keung to.

El joven de 28 años no solo ha brillado en la pantalla con "Wonka", una de las películas más esperadas del año, sino que también ha encontrado el amor junto a la empresaria y socialité Kylie Jenner, consolidando una relación que perdura desde hace varios meses. Este año se perfila como un hito en la carrera y vida personal de Timothée Chalamet.

