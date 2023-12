Barack Obama reveló su lista de canciones favoritas; Shakira y Karol G encabezan el listado

Barack Obama, reconocido por ser expresidente de los Estados Unidos, como ya es costumbre cada año, compartió a través de su cuenta en X su lista de canciones más escuchadas del año, dentro de la cual hay dos colombianas.

"Estas son algunas de mis canciones favoritas de este año. Déjame saber si hay algún artista o canción que deba escuchar", describió.

Algo que causó mucha impresión dentro de sus seguidores, fue el hecho de encontrar encabezando la lista a las colombianas Karol G y Shakira, con el tema ‘TQG’, un hecho que llenó de mucho orgullo a los colombianos seguidores del exmandatario.

Esta fue una de las canciones más sonadas a comienzos de 2023. Una colaboración entre las dos colombianas con el motivo del lanzamiento del álbum discográfico “Mañana será bonito” de Karol G. Una canción dirigida hacia sus exparejas en Gerard Pique Anuel AA.

Cuando se dio a conocer la canción, rápidamente se convirtió en tendencia en ese momento, logrando 4,4 millones de reproducciones en YouTube, durante las primeras 6 horas luego de ser publicada. Un video dirigido por el director Pedro Artola.

Dentro de este listado también aparecen otros artistas como Allison Russell, Victoria Monét, Zach Bryan, Teddy Swims, Musa Keys, Indigo De Souza, Yng Lucas & Peso Pluma, Gabe Lee, entre otros.

Es curioso ver que a un personaje como Barack Obama, un expresidente de los Estados Unidos, tenga dentro sus gustos musicales este tipo de géneros, y más una canción que dentro de su letra toca el tema de la infidelidad.

Here are some of my favorite songs from this year. Let me know if there are any artists or songs I should check out. pic.twitter.com/8BaeGxWUsv — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2023

Letra de “TQG”

La que te diga que un vacío se llenó con otra persona, te miente

Es como tapar una herida con maquillaje: no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé

Que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura, dicen los reportes

Ahora tú quieres volver

Se te nota, lo sé, espérame ahí, que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

Bebé, qué fue... (coro)

Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supiera que me buscas todavía

Bebé, qué fue... (coro)

Mi amor es que usted se alejó mucho

Y yo de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG

Barranquilla, Medallo

