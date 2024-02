Margot Robbie se pronunció tras la controversia por su ausencia en los Premios Oscar

En medio de una gala especial organizada por el Sindicato de Actores de la Pantalla en Los Ángeles, Margot Robbie , acompañada por su elenco de Barbie, ha decidido abordar el espinoso tema de su ausencia, y la de Greta Gerwig, en las principales nominaciones de los Premios Oscar 2024. Con una notable diplomacia, la estrella dejó entrever su sorpresa y descontento, particularmente por la omisión de la directora.

Robbie expresó su opinión a medios internacionales sobre la situación: "Obviamente creo que Greta debería estar nominada como directora porque lo que ha hecho es algo único en su carrera, en su vida, lo que ha conseguido, realmente lo es", destacando así el trabajo de dirección de Gerwig en la cinta Barbie.

A pesar de los sinsabores, la protagonista de Barbie y también actriz de "El lobo de Wall Street" resaltó los logros positivos de la película frente a la audiencia: "Estamos más que emocionados de tener ocho nominaciones a los premios de la Academia", anunció, recibiendo el aplauso y el apoyo de los presentes.

La Esperanza y la decepción en los Premios Oscar 2024

La ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en las nominaciones principales de los Premios Oscar 2024 generó un revuelo en Hollywood. Los seguidores de la película Barbie, inspirada en la famosa muñeca de Mattel, esperaban ver a Robbie nominada como mejor actriz y a Gerwig como mejor directora. Sin embargo, esto no sucedió, lo que convirtió a los premios de la Academia en blanco de críticas.

Barbie, The Movie /Foto: Instagram BARBIE

Finalmente, tras semanas de silencio, Margot Robbie rompió el silencio en una reunión del sindicato de actores (SAG-AFTRA): "No hay forma de sentirse triste cuando sabes que eres tan bendecido", expresó la actriz, mostrando su gratitud y aceptación ante la situación.

Ryan Gosling y America Ferrera también se pronunciaron sobre la ausencia de Robbie y Gerwig en las nominaciones. Gosling, nominado a mejor actor de reparto por su papel de Ken, declaró: "No hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y ha sido celebrada en todo el mundo". Mientras tanto, Ferrera, nominada a mejor actriz de reparto por Gloria, expresó su decepción por la omisión de sus colegas en los nominados.

A pesar de la controversia, la película Barbie ha conseguido ocho nominaciones en diferentes categorías, incluyendo mejor película del año, mejor guion adaptado, mejor diseño de vestuario, y mejor diseño de producción, así como dos nominaciones a mejor canción con "I'm Just Ken" de Ryan Gosling y "What Was I Made for?" de Billie Eilish.

