'Oppenheimer' arrasa con 13 nominaciones en los Premios Óscar

La película 'Oppenheimer', dirigida por el británico Christopher Nolan, confirmó las expectativas este martes al recibir 13 nominaciones y encabezar la carrera hacia la 96 edición de los Óscar. Le sigue de cerca 'Poor Things', del griego Yorgos Lanthimos, con 11 candidaturas, mientras que 'Killers of the Flower Moon', el retorno de Martin Scorsese a Hollywood, obtuvo 10 menciones.

La sorpresa llegó para 'Barbie', de Greta Gerwig, que, a pesar de su éxito comercial, logró solo ocho nominaciones, quedando rezagada en los reconocimientos más destacados de la temporada de premios.

Las cuatro películas competirán en la categoría principal de los Óscar, la de mejor película, junto con 'American Fiction', 'Anatomy of a Fall', 'The Holdovers', 'Maestro', 'Past Lives' y 'The Zone of Interest'.

La ceremonia, programada para el 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, también determinará al mejor director del año. En esta categoría, destacan nombres como Nolan, Scorsese, Lanthimos, el británico Jonathan Glazer y la francesa Justine Triet, quienes buscan el reconocimiento.

Las categorías interpretativas presentan a Bradley Cooper ('Maestro'), Cillian Murphy ('Oppenheimer'), Colman Domingo ('Rustin'), Paul Giamatti ('The Holdovers') y Jeffrey Wright ('American Fiction') como contendientes a mejor actor. En la categoría femenina, compiten Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon'), Annette Bening ('Nyad'), Sandra Hüller ('Anatomy of a Fall'), Carey Mulligan ('Maestro') y Emma Stone ('Poor Things').

En lo que respecta a la representación hispana, la Academia de Hollywood excluyó a Penélope Cruz por su papel en el biopic 'Ferrari', pero incluyó a America Ferrera, de raíces hondureñas, por su participación en 'Barbie'. Juan Antonio Bayona competirá por una estatuilla en las categorías de mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería con 'La sociedad de la nieve', una producción de Netflix.

Pedro Almodóvar y su 'western' gay 'Extraña forma de querer', protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, quedaron fuera de la categoría de mejores cortometrajes. Rodrigo Prieto, director de fotografía mexicano, recibió una nominación por su trabajo en 'Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese.

La documentalista chilena Maite Alberdi, con 'La memoria infinita', y la película animada 'Robot Dreams' de Pablo Berger, también recibieron nominaciones, agregando emoción a la próxima edición de los Óscar, que marca el regreso de las estrellas de Hollywood después de una temporada marcada por la huelga conjunta de actores y guionistas de EE.UU., que paralizó la industria del entretenimiento durante cuatro meses.

