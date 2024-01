Premios Óscar 2024: la historia detrás de 'La sociedad de la nieve', película nominada

La travesía cinematográfica que relata la lucha por la supervivencia tras la tragedia aérea de Los Andes ha sido reconocida por la Academia de Hollywood. 'La sociedad de la nieve', la obra del aclamado director español Juan Antonio Bayona, ha obtenido una nominación al premio Óscar a la mejor película internacional y al Óscar al Mejor diseño de maquillaje y peluquería.

Esta es la primera vez que Bayona, nacido en Barcelona en 1975, recibe una nominación al Óscar. Su obra competirá con destacadas películas internacionales como la italiana 'Io Capitano', la británica 'The Zone of Interest', la japonesa 'Perfect days' y la alemana 'The teachers lounge'.

Las esperadas nominaciones para la 96ª edición de los premios de la Academia fueron anunciadas en Los Ángeles por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid, quienes revelaron la lista definitiva de candidatos en 23 categorías.

Este reconocimiento llega poco después de que 'La sociedad de la nieve' no lograra el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, siendo superada por la francesa 'Anatomy of a Fall' de Justine Triet. Además, la película se encuentra entre las cinco nominadas a la mejor película en habla no inglesa en los premios BAFTA de la Academia del cine británico.

La trama de la película se sumerge en la hazaña de los 16 supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en el Glaciar de las Lágrimas el 13 de octubre de 1972. El grupo, compuesto por miembros del club de rugby Old Christians Club de Montevideo, familiares y tripulantes, resistió 72 días en condiciones extremas, alimentándose de los cadáveres de sus compañeros fallecidos.

Bayona expresó su emoción por representar a España con una película que tiene a uruguayos y argentinos como protagonistas, rodada en varios países de la región. Destacó la participación de Matías Recalt, quien interpreta a Roberto Canessa, y Enzo Vogrincic, en el papel de Numa Turcatti.

Esta película marca el regreso de Bayona al cine en español desde 'El Orfanato' (2007), tras incursionar en el mercado anglosajón con títulos como 'The Impossible' y, más recientemente, con la serie 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'.

En una rueda de prensa reciente, el cineasta expresó su felicidad por los reconocimientos y la respuesta "abrumadora" del público, con más de 51 millones de visionados en solo diez días en la plataforma Netflix.

Bayona compartió que el objetivo de contar esta historia era "recuperar la memoria de los fallecidos", explorar la entrega mutua de los sobrevivientes y centrarse en lo espiritual, demostrando "cómo a través de la herida nos curamos". Con estos elementos, 'La sociedad de la nieve' se presenta como una obra que va más allá de la narrativa cinematográfica, convirtiéndose en un homenaje a la fortaleza humana y un recordatorio perdurable de una historia de supervivencia en condiciones extremas.

