Maluma destapa traumática experiencia con masticables de marihuana: “Se me olvidó caminar”

Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, no solo ha brillado en los escenarios por su música, sino también por su autenticidad al hablar de su vida personal.

Recientemente, el reguetonero paisa sorprendió a sus seguidores con una confesión que, aunque causó risas, también dejó una lección sobre los efectos del consumo de sustancias psicoactivas.

¿Maluma ha consumido marihuana?

La revelación se dio en el programa The Juanpis Live Show, conducido por el humorista Alejandro Riaño, quien interpreta al irreverente personaje Juanpis González.

En medio del tono relajado de la entrevista,Maluma compartió una experiencia que vivió años atrás al ingerir comestibles con marihuana, situación que calificó como un “pequeño susto”.

“Me comí el primero y eso a la media hora nada, me comí el segundo y a la hora nada, me comí el tercero y juep... yo sentí que me fui pero para la mierd...”, relató el artista, desatando carcajadas entre el público.

Lo que parecía una aventura recreativa terminó con Maluma perdiendo el control sobre su cuerpo, justo cuando aún estaba en recuperación de una cirugía de rodilla.

El cantante describió cómo, bajo los efectos del THC, su percepción se alteró completamente. Afirmó que sentía la pierna operada “re pesada” y que, al intentar levantarse, su cuerpo simplemente no respondía.

“Yo dije, marica, se me olvidó caminar”, recordó entre risas. Al darse cuenta de su estado, uno de sus asistentes más cercanos tuvo que cargarlo hasta la cama.

Aunque el momento fue contado en clave de humor, Maluma no dejó de reflexionar sobre la rapidez con la que muchos buscan escapar de la realidad.

“Somos parte de una sociedad, de un sistema, pero me parece muy chimba que en esa rapidez y apuro de vivir la vida tomemos una pausa, respiremos y nos enfoquemos en lo que realmente importa”, expresó en otro tramo de la conversación.

Esta entrevista coincidió con el cierre de una serie de conciertos que el artista ofreció recientemente en Colombia, incluyendo un emotivo show en Medellín, su ciudad natal, y otro en Bogotá el pasado 3 de mayo.

Con su testimonio, Maluma no solo mostró una faceta más íntima y humana, sino que dejó en evidencia los riesgos del consumo irresponsable, incluso en ambientes controlados y con personas de confianza.

