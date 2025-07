Natalia París revela la cruda verdad de su madre: "Me hizo la guerra"

Natalia París, figura prominente del entretenimiento y los negocios en Colombia, no es ajena a la controversia ni a las confesiones que capturan la atención del público.

Recientemente, durante una visita al set de The Suso's Show de Caracol Televisión junto a su hija Mariana Correa, la modelo rememoró no solo detalles de su vida amorosa actual sino también un pasaje crucial y conflictivo de sus comienzos profesionales, donde su propia madre le "hizo la guerra".

Según lo relatado por París, cuando apenas incursionaba en el modelaje y empezaba a realizar "fotos sexy", recibió una propuesta para participar en un catálogo de ropa interior.

Esta oportunidad prometía una remuneración "muy bien" pagada. Sin embargo, la noticia desató una fuerte oposición en su hogar. "Me hizo la guerra", confesó Natalia sobre la reacción de su madre, quien estaba firmemente en contra de que realizara dicho trabajo.

La principal objeción de su progenitora radicaba en el hecho de que Natalia asistía a un colegio de monjas, y temía que esta incursión en el modelaje de lencería resultara en su expulsión de la institución.

A pesar de los argumentos de Natalia sobre la buena paga que recibiría, su madre fue inquebrantable, llegando incluso a sugerir que buscaran "otro colegio".

De hecho, París confirmó que sí fue expulsada de un colegio, específicamente de "las monjitas". Este episodio, que marcó un "shock" en sus inicios, revela la difícil batalla personal que tuvo que librar para perseguir su pasión y carrera.

A lo largo de los años, Natalia París ha consolidado una carrera exitosa, desarrollando sus propios negocios y aprendiendo a generar "mucho dinero fácil, rápido con el modelaje, con la música, con sus productos".

Esta independencia económica, quizás forjada desde aquellos difíciles inicios, le ha brindado una perspectiva particular sobre diversos aspectos de su vida personal.

En la misma conversación en The Suso's Show, la modelo fue transparente al afirmar que no le interesa si una pareja gana menos que ella.

Además, reveló con naturalidad su predilección por salir con hombres más jóvenes, a los que su hija Mariana llama "colágeno", e incluso bromeó que a menudo no pregunta la edad y se da cuenta después de que tienen "15 años menos, 20 años menos".

No obstante, más allá de las preferencias económicas o de edad, Natalia París estableció un límite claro en las relaciones: la inaceptabilidad de los celos. "¡Qué pereza! ¿Celoso? Eso sí. ¡Qué importa que no tenga plata, pero que no joda!", sentenció, dejando en claro que este rasgo es inaceptable para ella.

Las declaraciones de la modelo, tanto las de su pasado como las de su presente, han generado diversas reacciones en las redes sociales, con comentarios que varían desde el humor hasta la completa identificación con sus puntos de vista.

La reciente entrevista de Natalia París en The Suso's Show no solo ofreció un vistazo a su vida actual, sino que también desenterró una "verdad cruda" de su pasado, demostrando la franqueza que la ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

