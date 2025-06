Natalia París y su hija abren debate sobre el poliamor: “Soy una mujer de mente abierta"

Durante su participación en el espacio televisivo Sin Filtros, transmitido por Caracol TV, Natalia París y su hija Mariana Correa, también conocida como Nana París, tocaron un tema que despierta cada vez más interés y debate en la sociedad contemporánea: el poliamor.

Ambas compartieron sus puntos de vista con franqueza y sin tapujos, en una conversación que mostró el contraste entre el respeto por las nuevas formas de relacionarse y las convicciones personales.

El poliamor, definido como un estilo de vida no monógamo basado en relaciones múltiples con consentimiento y transparencia, fue el punto central de esta charla. A pesar de considerarse una mujer de mente abierta, París fue clara al expresar su postura:

“Soy una mujer de una mente super abierta para muchas cosas y no tengo prejuicios de nada, pero que la parejita sí sea de uno, y de nadie más. Eso de compartir se presta para un montón de cosas”, afirmó la reconocida modelo y DJ.

Por su parte, Nana París también dejó ver su perspectiva, alineada con la de su madre, aunque con un matiz personal: “Yo respeto la gente que lo hace y súper chévere y bien por ellos, y debe ser rico y todo, pero no. Yo con mi novio, no. Puede terminar muy mal”. Natalia añadió categóricamente: “No me gustan esas cosas”.

¿A qué se dedica Natalia París?

Natalia París no solo es conocida por su trayectoria en el modelaje colombiano durante los años 90, cuando fue rostro de innumerables campañas publicitarias, sino también por su actual faceta como DJ.

En los últimos años, ha consolidado su carrera musical, llevando ritmos como la guaracha y el afro house a escenarios nacionales e internacionales.

Bajo el seudónimo artístico “The Queen of Afro House”, París ha desarrollado una propuesta que mezcla música electrónica con una intención espiritual y energética.

La artista de 51 años ha compartido en múltiples entrevistas que utiliza frecuencias especiales en sus mezclas para generar vibraciones positivas en el público. Este enfoque le ha permitido conquistar nuevos públicos, destacando recientemente por su participación en un evento en Dubái junto al colectivo Clandestino Bogotá.

Además de su carrera musical, Natalia ha encontrado en la espiritualidad una fuente de inspiración, la cual se refleja en su estilo de vida y en su manera de conectarse con la audiencia. Para muchos, esta reinvención artística es una muestra de su capacidad para adaptarse a los cambios sin perder su esencia.

El testimonio de Natalia París y su hija Nana sobre el poliamor pone sobre la mesa una conversación necesaria en tiempos donde las formas de amar se diversifican. Aunque ambas manifiestan su respeto por quienes optan por relaciones múltiples, también reafirman su elección personal por la monogamia.

Con una mezcla de autenticidad, carisma y una carrera en plena transformación, Natalia sigue siendo una voz influyente en la cultura popular colombiana.

