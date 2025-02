Natalia París saca a la luz cuántas cirugías se ha hecho en su vida; sorprendió a muchos

Natalia París, reconocida en Colombia por su belleza y trayectoria como modelo y DJ, ha sido objeto de constantes especulaciones sobre los procedimientos estéticos a los que supuestamente se ha sometido.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el programa de entretenimiento La Red, la artista decidió aclarar estos rumores y revelar la verdad sobre su aspecto físico.

A pesar de la creencia popular de que ha pasado varias veces por el quirófano , Natalia París sorprendió al afirmar que solo se ha sometido a una intervención estética en toda su vida.

“A los 18 años no me crecían los senos y es la única cirugía que yo me he hecho”, confesó la DJ.

La modelo explicó que su apariencia se debe, en gran parte, a su disciplina y estilo de vida saludable.

“Toda mi vida he sido muy deportista. Como siempre viví de mi cuerpo, me lo cuido, porque ha sido mi instrumento de trabajo. Me ha dado mucha disciplina para ser consciente de mi alimentación”, añadió.

A sus 51 años , Natalia París sigue siendo un referente de la moda y el cuidado personal. A lo largo de los años , ha destacado por su figura envidiable, su piel radiante y su cabello saludable, atributos que, según ella, no son resultado de cirugías, sino de una alimentación balanceada, ejercicio constante y el cuidado consciente de su cuerpo.

Aunque esta no es la primera vez que la artista habla sobre su rutina de bienestar, sus declaraciones han sorprendido a muchos, ya que contradicen las especulaciones sobre múltiples procedimientos estéticos.

Además de hablar sobre su imagen , Natalia París compartió en la entrevista algunas experiencias inusuales que ha vivido a lo largo de su vida.

La DJ reveló que, desde su infancia, ha experimentado episodios de parálisis del sueño, los cuales atribuye a la presencia de entidades espirituales conocidas como íncubos o larvas astrales.

“Muchas mujeres hemos sufrido esas parálisis del sueño. Son seres del bajo astral que nos perciben y tratan de tocarnos o abusarnos mientras dormimos”, afirmó.

No obstante, la artista explicó que ha encontrado una manera de enfrentarlas . “Son seres como nosotros y uno les puede hablar: ‘ Le ordeno amorosamente que se vaya’, y se van”, agregó.

Asimismo, la DJ reflexionó sobre los desafíos que ha tenido en su carrera musical, recordando los obstáculos que enfrentó al inicio de su trayectoria, cuando algunos colegas intentaron sabotear sus presentaciones.

Con estas revelaciones, Natalia París reafirma su postura sobre la importancia de mantener hábitos saludables y de ser transparente con sus seguidores.

Su historia es un testimonio de disciplina, autenticidad y de cómo la perseverancia la ha llevado a consolidarse como una de las figuras más admiradas del país, tanto en el mundo de la moda como en la industria musical.

